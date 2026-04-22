Evo zašto bi trebalo da skidate masku sa telefona prilikom punjenja

Većina korisnika nikada ne skida zaštitnu masku sa svog mobilnog telefona, čak ni dok je uređaj satima povezan na punjač. Ovo je jedna od najopasnijih navika koja direktno skraćuje radni vijek baterije i može dovesti do trajnog oštećenja unutrašnjih komponenti. Problem nije u samoj maski, već u nagomilavanju toplote koju moderna elektronika ne može da izbaci.

Zašto je "zarobljena toplota" neprijatelj vašeg telefona

Tokom procesa punjenja, a naročito kod modernih brzih punjača, baterija se prirodno zagrijava. Proizvođači dizajniraju kućište telefona tako da ono služi kao hladnjak koji tu toplotu odvodi u okolinu. Međutim, debela silikonska ili plastična maska djeluje kao izolator, zadržavajući visoku temperaturu unutar samog uređaja.

Kada se baterija pregrije iznad kritične tačke, hemijski procesi unutar nje se ubrzavaju na neprirodan način. To dovodi do bržeg propadanja litijum-jonskih ćelija, što ćete primjetiti tako što će vaš telefon nakon samo nekoliko mjeseci početi da se gasi mnogo brže nego ranije. U najgorim slučajevima, ekstremna toplota može uzrokovati i naduvanje baterije, što je proces koji je nemoguće popraviti.

Jednostavno pravilo za dugovječnost uređaja

Najbolji način da zaštitite svoj telefon je da ga izvadite iz maske svaki put kada ga stavljate na punjač, posebno tokom noći. Ako osjetite da je poleđina telefona vrela na dodir, to je jasan znak da sistem ne može da se ohladi. Ostavljanje telefona na tvrdoj i hladnoj površini (poput stola), umjesto na krevetu ili jastuku, dodatno će pomoći u cirkulaciji vazduha.

Takođe, izbjegavajte korišćenje zahtjevnih aplikacija ili igranje igrica dok je telefon na kablu. Kombinacija toplote koju stvara procesor i one koju stvara punjač je najbrži put do servisa. Jednom kada baterija izgubi svoj kapacitet zbog toplote, jedino rješenje je skupa zamjena originalnim dijelom koja često košta kao polovina novog telefona.

Mnogi moderni telefoni imaju ugrađenu zaštitu koja usporava punjenje kada temperatura postane previsoka. Ipak, ne treba se oslanjati isključivo na softver, jer fizičko pregrijavanje i dalje vrši pritisak na matičnu ploču. Skinite tu masku na pola sata dnevno dok se uređaj "hrani" i osigurajte da vaš skupi ljubimac radi punim kapacitetom godinama.

