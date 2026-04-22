Ovo je mlada nastavnica koja je preminula nakon što je rodila blizankinje

Mlada učiteljica iz Skadra, Migena Salihi, preminula je samo nekoliko dana nakon što je prvi put postala majka i nekoliko sati nakon što je apelovala na sve Albance da daju krv, zbog zdravstvenih komplikacija.

Migena je postala majka djevojčica bliznakinja, ali sreća nije bila na njenoj strani, jer je tragično preminula nekoliko dana nakon njihovog rođenja, ne uspijevši da uživa u njima.

Prije samo četiri godine Migen se vjerila za Noela i počeli su da grade zajednički život.

Diplomirala je kao nastavnica geografije na Univerzitetu u Skadru, dok je obavljala svoju profesiju nastavnice.

"Danas smo izgubili jednu od najenergičnijih djevojaka, jednu od fantastičnih djevojaka ovog grada. Super aktivnu, porodično orijentisanu djevojku i primjer u društvu. Bez riječi smo, ne možemo da vjerujemo! Migena, mnogo smo te voljeli, uvijek…", napisao je aktivista Mirsad Baša u objavi na Fejsbuku povodm smrti mlade nastavnice.

Prema navodima albanskih medija, Migenino zdravstveno stanje pogoršalo se odmah nakon porođaja, što je učinilo neophodnim hitno dobijanje krvi grupe 0 negativne.

Uprkos činjenici da se poziv za pomoć brzo proširio društvenim mrežama, mobilizaciji desetina građana koji su se odazvali apelu, kao i naporima ljekara, za Migenu nije bilo spasa.

