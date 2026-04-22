Ovo je mlada nastavnica koja je preminula nakon što je rodila blizankinje

22.04.2026 19:11

Мигена Салихи наставница која је преминула након што је родила близанкиње.
Mlada učiteljica iz Skadra, Migena Salihi, preminula je samo nekoliko dana nakon što je prvi put postala majka i nekoliko sati nakon što je apelovala na sve Albance da daju krv, zbog zdravstvenih komplikacija.

Migena je postala majka djevojčica bliznakinja, ali sreća nije bila na njenoj strani, jer je tragično preminula nekoliko dana nakon njihovog rođenja, ne uspijevši da uživa u njima.

Ресторан

Svijet

Dva restorana zatvorena nakon što se otrovalo više od 100 ljudi

Prije samo četiri godine Migen se vjerila za Noela i počeli su da grade zajednički život.

Diplomirala je kao nastavnica geografije na Univerzitetu u Skadru, dok je obavljala svoju profesiju nastavnice.

"Danas smo izgubili jednu od najenergičnijih djevojaka, jednu od fantastičnih djevojaka ovog grada. Super aktivnu, porodično orijentisanu djevojku i primjer u društvu. Bez riječi smo, ne možemo da vjerujemo! Migena, mnogo smo te voljeli, uvijek…", napisao je aktivista Mirsad Baša u objavi na Fejsbuku povodm smrti mlade nastavnice.

Prema navodima albanskih medija, Migenino zdravstveno stanje pogoršalo se odmah nakon porođaja, što je učinilo neophodnim hitno dobijanje krvi grupe 0 negativne.

Саво Минић

Banja Luka

Minić: Uradićemo sve da Banjaluka bude bolja i ljepša

Uprkos činjenici da se poziv za pomoć brzo proširio društvenim mrežama, mobilizaciji desetina građana koji su se odazvali apelu, kao i naporima ljekara, za Migenu nije bilo spasa.

(Telegraf.rs)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tri naoružana muškarca upali u kuću i napali porodicu: Otjerao ih maloljetnik

1 h

0
Елефтерија Гиакумаки мајка троје дјеце пронађена мртва

Svijet

Majka troje djece, koja je nestala u nedjelju, pronađena mrtva

1 h

0
Алмира Османовић Тунстром научница родом из Бањалуке измислила болест

Nauka i tehnologija

Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

2 h

0
Дарко Младић за АТВ: Стање је критично, извјештај наших љекара нам је хитно потребан

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Stanje je kritično, izvještaj naših ljekara nam je hitno potreban

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tri naoružana muškarca upali u kuću i napali porodicu: Otjerao ih maloljetnik

1 h

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Otkriven mogući motiv trostrukog ubistva

3 h

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Region

Trostruki ubica priznao zločin, određeno mu zadržavanje

4 h

0
Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.

Region

Na poznatoj crnogorskoj plaži pronađeno tijelo muškarca

4 h

0

  • Najnovije

20

30

Dva miliona maraka za vrtić u Branjevu

20

24

Ovo je tajni biznis Lepe Brene

20

23

Užas u BiH: Pronađena dva tijela, oglasila se policija

20

18

Proljetna sjetva u toku, skuplja i do 40 odsto

20

14

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner