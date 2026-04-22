Na poznatoj crnogorskoj plaži pronađeno tijelo muškarca

Na Slovenskoj plaži u Budvi pronađeno je tijelo starijeg muškarca.

Prema prvim informacijama, ne postoje indicije da je riječ o nasilnoj smrti.

Iz policije su saopštili da na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilje, te da zasad nema sumnjivih okolnosti u vezi s ovim slučajem.

O svemu je obaviješten nadležni državni tužilac.

Tijelo će biti upućeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

(Crna-Hronika)