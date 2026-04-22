Eksplozija u Splitu: Najmanje jedna osoba poginula, policija zatvorila izlaza iz grada

U utorak nešto prije 23 časa u Splitu je odjeknula snažna detonacija koja je uznemirila stanovnike više naselja. Prema prvim informacijama, poginula je najmanje jedna osoba, a policija je blokirala šire područje i izlaz iz grada.

Eksplozija se dogodila oko 22:45 časova u podzemnom prolazu ispod "Ulice domovinskog rata", koji povezuje kvartove Ravne njive, Kačunar i Pujanke. Na teren su ubrzo stigle sve raspoložive policijske snage i ekipe Hitne pomoći, navode hrvatski mediji.

Beživotno tijelo jedne osobe pronađeno je u blizini podzemnog prolaza, a svi pješački prilazi su odmah zatvoreni i osigurani policijskom trakom. Kako prenose hrvatski mediji, na mjesto događaja pozvan je dežurni zamjenik Županijskog državnog tužilaštva u Splitu, u čijem prisustvu će se obaviti uviđaj.

Zbog policijske intervencije i obavljanja uviđaja, zatvoren je ulaz u grad od Ulice domovinskog rata na Ravnim njivama do raskrsnice sa Solinskom ulicom.

Dio Ulice domovinskog rata iz smjera Zbora narodne garde bio je zatvoren za saobraćaj već od skretanja prema Ravnim njivama, a vozila su se preusmjeravala u Ulicu 114. brigade i Hercegovačku ulicu.

Policijska traka postavljena je i na trotoaru prije autobuskog stajališta kod obližnjeg trgovačkog centra.

Nakon što je bučna eksplozija usred noći probudila Splićane, društvenim mrežama počele su se širiti različite neprovjerene informacije. Pojedini građani tvrde da su se čule dvije uzastopne detonacije te da bi broj žrtava mogao biti veći od jedne.

Ipak, službeni podaci o tačnom broju stradalih, njihovom identitetu, kao i uzroku ove tragedije, bilo da je riječ o samoubistvu ili nečem drugom, biće poznati tek po završetku uviđaja. Zasad je zvanično potvrđeno da je jedna osoba izgubila život.