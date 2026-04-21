Logo
Large banner

Šta je pokazao uviđaj trostrukog ubistva u Podgorici?

Autor:

ATV
21.04.2026 19:07

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Završen je uviđaj na mjestu trostrukog ubistva u podgoričkom naselju Stari aerodrom, a motiv za sada nije poznat, izjavila je dežurni tužilac Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici Danka Đerić.

"Svi dokazi su izuzeti, traga se za izvršiocem ovog krivičnog djela. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu vještaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem", rekla je Đerićeva novinarima.

U kući u podgoričkom naselju Stari aerodrom jutros su pronađena tijela trojice muškarca iz Rožaja, saopšteno je iz Uprave policije.

rotacija-policija

Region

Opsadno stanje: Pronađena tri tijela, među ubijenim braća Hot?

Sumnja se da su ubistvu prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Policija traga za Vehidom Murićem /25/ iz Rožaja koji je osumnjičen za trostruko ubistvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Crna Gora

potraga

Braća Hot

Nezrin Hot

Denis Hot

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner