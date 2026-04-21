Šta je pokazao uviđaj trostrukog ubistva u Podgorici?

Završen je uviđaj na mjestu trostrukog ubistva u podgoričkom naselju Stari aerodrom, a motiv za sada nije poznat, izjavila je dežurni tužilac Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici Danka Đerić.

"Svi dokazi su izuzeti, traga se za izvršiocem ovog krivičnog djela. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu vještaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem", rekla je Đerićeva novinarima.

U kući u podgoričkom naselju Stari aerodrom jutros su pronađena tijela trojice muškarca iz Rožaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da su ubistvu prethodile lične razmirice između žrtava i osumnjičenog.

Policija traga za Vehidom Murićem /25/ iz Rožaja koji je osumnjičen za trostruko ubistvo.