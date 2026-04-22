Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

Jeziva tragedija potresla je gradić Katancaro na jugu Italije. Žena (46) bacila je svoje troje djece s balkona na trećem spratu zgrade u ulici Via Zanotti Bianco, a zatim je i sama skočila u smrt.
Ona i dvoje mlađe djece, četvorogodišnjak i beba od samo četiri mjeseca, preminuli su na mjestu. Ljekari se bore za život šestogodišnje djevojčice koja je u kritičnom stanju na intenzivnoj njezi.
Istražioci rade na rekonstrukciji cijele tragedije, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala brojanicu kad su spasilačke službe stigle na mjesto tragedije.
Za vrijeme stravičnog čina, njen suprug spavao je u stanu. Navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor. Policija provjerava snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili tok događaja.
Gradonačelnik Nikola Fiorita najavio je dan žalosti, rekavši da je grad zatečen. Tragediju je opisao kao posljedicu "nevidljive patnje" koja se, kako se čini, pogoršala nakon rođenja najmlađeg djeteta.
Porodica nije bila u finansijskim problemima, oba roditelja su radila, a živjeli su u mirnoj četvrti. Komšije su ženu opisali kao "povučenu i vrlo religioznu", spominjući "lakše psihičke smetnje", ali niko nije slutio ovakav ishod.
