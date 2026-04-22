Nastavljena drama u Ormuskom moreuzu: Tri broda pogođena, dva zaplijenjena

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodio je tri broda u Ormuskom moreuzu, dok su dva broda zaplijenjena, javljaju tamošnji mediji.

Novinska agencija Fars, povezana s IRGC-om, izvještava da je brod Euforika bio meta napada i da je sada nasukan uz obalu Irana, kako je javio BBC.

Svijet Zatvara se najstariji rudnik zlata u Evropi

Takođe, iranski mediji navode da su MSC Frančeska i Epaminondas "zaplijenjeni" i usmjereni prema iranskoj obali, pozivajući se na izjavu mornarice IRGC-a.

Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) izjavio je da je "topovnjača" Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) otvorila vatru na kontejnerski brod u Ormuskom moreuzu.

BBC saznaje da je u incidentu učestvovaoo brod Epaminondas pod grčkom zastavom.

Svijet Bijela kuća sastavila crnu listu: Ko je loš, a ko dobar?

"Nour Njuz", povezan s iranskim Vrhovnim savjetom za nacionalnu bezbjednost, osporava izjavu koju je kapetan broda dao UKMTO da plovilu nije upućeno nikakvo radio upozorenje te se navodi da je brod "ignorisao upozorenja" iranskih oružanih snaga.