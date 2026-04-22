Lavrov: Kijev spreman da žrtvuje živote miliona građana zarad svojih gospodara na Zapadu

Autor:

ATV
22.04.2026 14:15

Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Kijevski režim spreman je da žrtvuje živote miliona običnih građana Ukrajine zarad svojih gospodara na Zapadu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Režim koji je preuzeo vlast u Kijevu spreman je da žrtvuje živote miliona običnih Ukrajinaca zarad interesa svojih gospodara na Zapadu - rekao je Lavrov na prijemu povodom pravoslavnog Uskrsa.

Prema njegovom mišljenju, uzrok tome je, između ostalog, odustajanje političke elite od duhovnih i civilizacijskih korijena.

- Već više od deset godina traje progon Ukrajinske pravoslavne crkve, uključujući oduzimanje njenih crkava, vandalizam i napade na sveštenstvo i parohijane - podsjetio je Lavrov.

On je dodao da su sukob na Bliskom istoku, kao i ukrajinsku krizu, organizovale prestonice Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike.

- Situacija nije nestabilna i alarmantna samo na našim zapadnim granicama, godinama je zahvaćen i Bliski istok. Mnoge od ovih sukoba, kao što je ukrajinska kriza, organizovali su geopolitički inženjeri koji svijet posmatraju sa visine, kroz neokolonijalističku prizmu prestonica Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike - istakao je ruski ministar.

Lavrov je primijetio da u nizu evropskih zemalja cvjeta satanizam (međunarodni satanistički pokret je u Rusiji proglašen za ekstremistički i zabranjen).

- Izazivaju negodovanje i, rekao bih, gađenje radovi započeti prošle godine u Kijevo-pečerskoj lavri na "inventarisanju i provjeri istorijske i naučne vrijednosti moštiju svetaca". To je bio citat. Iza ove birokratske formulacije ukrajinskog Ministarstva kulture krije se legalizovano svetogrđe, počinjeno uz prećutno odobrenje, čak i direktnu podršku, niza evropskih zemalja, gdje, iskreno rečeno, takođe cvjeta satanizam - ocijenio je ministar.

On je dodao i da se u Ukrajini primjećuje odricanje od duhovnih korijena.

- Posljedice odbacivanja duhovnih i civilizacijskih korijena od strane političke elite mogu se vidjeti, kao što mi sa gorčinom vidimo, na primjeru savremene Ukrajine - zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Rusija

Sergej Lavrov

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

Kremlj

