Logo
Large banner

Užas! Prevrnuo se autobus, ima poginulih

Autor:

ATV
22.04.2026 10:12

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Najmanje dvije osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada se autobus rano jutros prevrnuo na putu ka graničnom prelazu Malo Trnovo na jugoistoku Bugarske, saopštile su lokalne vlasti.

Prema riječima gradonačelnika Malog Trnova, vozilo se zaustavilo na kolovozu zbog nedostatka goriva, nakon čega je krenulo unazad i prevrnulo se, prenosi agencija BTA.

Na mjestu nesreće nalaze se ekipe policije i hitne pomoći, dok su povrijeđeni prevezeni u bolnicu u Burgasu.

Dio putnika zbrinut je u lokalnom dnevnom centru, a nadležni organi vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti nesreće.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner