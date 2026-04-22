Užas! Prevrnuo se autobus, ima poginulih

Najmanje dvije osobe su poginule, a više je povrijeđeno kada se autobus rano jutros prevrnuo na putu ka graničnom prelazu Malo Trnovo na jugoistoku Bugarske, saopštile su lokalne vlasti.

Prema riječima gradonačelnika Malog Trnova, vozilo se zaustavilo na kolovozu zbog nedostatka goriva, nakon čega je krenulo unazad i prevrnulo se, prenosi agencija BTA.

MVR: Dvama ubiti i 16 raneni kraй Malko Tъrnovo, vsički sa ot Ukraйna https://t.co/y60NlXEVn3 via @BreakingBG — Breaking.BG (@BreakingBG) April 22, 2026

Na mjestu nesreće nalaze se ekipe policije i hitne pomoći, dok su povrijeđeni prevezeni u bolnicu u Burgasu.

Dio putnika zbrinut je u lokalnom dnevnom centru, a nadležni organi vrše uviđaj i utvrđuju okolnosti nesreće.

