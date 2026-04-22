Pokrenuta velika istraga: Vještačka inteligencija savjetovala kada i gdje da se izvrši napad u kome su ubijene dvije osobe

Autor:ATV
Komentari:0
Država Florida pokrenula je krivičnu istragu protiv kompanije OpenAI i njenog četbota ČetGPT u vezi sa prošlogodišnjom smrtonosnom pucnjavom na Državnom Univerzitetu na Floridi, u kojoj su ubijene dvije osobe, saopštio je državni tužilac Džejms Utmajer.
Prema navodima iz istrage, četbot je navodno pružao informacije koje su uključivale savjete o vrsti oružja i municije, kao i tehničke detalje o upotrebi vatrenog oružja, što je izazvalo zabrinutost vlasti o mogućoj ulozi vještačke inteligencije u događaju, prenio je Rojters.
Utmajer je kazao da bi, ukoliko bi čovjek davao takve informacije, bio optužen za ubistvo, i dodao da će istraga utvrditi da li OpenAI može da snosi krivičnu odgovornost za rad sistema ČetGPT.
ChatGPT allegedly advised Florida State shooter when and where to strike— Emily Turrettini (@textually) April 22, 2026
The AI chatbot also told the man accused of killing two people in 2025 what ammunition to use, the state attorney general said, announcing a criminal probehttps://t.co/nKoW6OLLgA
Kancelarija državnog tužilaštva zatražila je sudski nalog za pristup određenim podacima i zapisima kompanije.
Iz OpenAI su saopštili da je "tragedija ozbiljna", ali da kompanija ne snosi odgovornost, navodeći da je sistem davao činjenične odgovore zasnovane na javno dostupnim informacijama i da nije podsticao nezakonite radnje.
Slučaj je otvorio širu debatu o rizicima vještačke inteligencije, uključujući potencijalnu zloupotrebu u kriminalne svrhe i uticaj na bezbjednost društva, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
1 d0
Nauka i tehnologija
21 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Trenutno na programu