Pokrenuta velika istraga: Vještačka inteligencija savjetovala kada i gdje da se izvrši napad u kome su ubijene dvije osobe

Država Florida pokrenula je krivičnu istragu protiv kompanije OpenAI i njenog četbota ČetGPT u vezi sa prošlogodišnjom smrtonosnom pucnjavom na Državnom Univerzitetu na Floridi, u kojoj su ubijene dvije osobe, saopštio je državni tužilac Džejms Utmajer.

Prema navodima iz istrage, četbot je navodno pružao informacije koje su uključivale savjete o vrsti oružja i municije, kao i tehničke detalje o upotrebi vatrenog oružja, što je izazvalo zabrinutost vlasti o mogućoj ulozi vještačke inteligencije u događaju, prenio je Rojters.

Utmajer je kazao da bi, ukoliko bi čovjek davao takve informacije, bio optužen za ubistvo, i dodao da će istraga utvrditi da li OpenAI može da snosi krivičnu odgovornost za rad sistema ČetGPT.

ChatGPT allegedly advised Florida State shooter when and where to strike

Kancelarija državnog tužilaštva zatražila je sudski nalog za pristup određenim podacima i zapisima kompanije.

Iz OpenAI su saopštili da je "tragedija ozbiljna", ali da kompanija ne snosi odgovornost, navodeći da je sistem davao činjenične odgovore zasnovane na javno dostupnim informacijama i da nije podsticao nezakonite radnje.

Slučaj je otvorio širu debatu o rizicima vještačke inteligencije, uključujući potencijalnu zloupotrebu u kriminalne svrhe i uticaj na bezbjednost društva, prenosi Tanjug.