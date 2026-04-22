Pokrenuta velika istraga: Vještačka inteligencija savjetovala kada i gdje da se izvrši napad u kome su ubijene dvije osobe

22.04.2026 08:49

Foto: OpenAI

Država Florida pokrenula je krivičnu istragu protiv kompanije OpenAI i njenog četbota ČetGPT u vezi sa prošlogodišnjom smrtonosnom pucnjavom na Državnom Univerzitetu na Floridi, u kojoj su ubijene dvije osobe, saopštio je državni tužilac Džejms Utmajer.

Prema navodima iz istrage, četbot je navodno pružao informacije koje su uključivale savjete o vrsti oružja i municije, kao i tehničke detalje o upotrebi vatrenog oružja, što je izazvalo zabrinutost vlasti o mogućoj ulozi vještačke inteligencije u događaju, prenio je Rojters.

Utmajer je kazao da bi, ukoliko bi čovjek davao takve informacije, bio optužen za ubistvo, i dodao da će istraga utvrditi da li OpenAI može da snosi krivičnu odgovornost za rad sistema ČetGPT.

Kancelarija državnog tužilaštva zatražila je sudski nalog za pristup određenim podacima i zapisima kompanije.

Iz OpenAI su saopštili da je "tragedija ozbiljna", ali da kompanija ne snosi odgovornost, navodeći da je sistem davao činjenične odgovore zasnovane na javno dostupnim informacijama i da nije podsticao nezakonite radnje.

Slučaj je otvorio širu debatu o rizicima vještačke inteligencije, uključujući potencijalnu zloupotrebu u kriminalne svrhe i uticaj na bezbjednost društva, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

