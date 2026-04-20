Koja zanimanja će biti najtraženija u narednih pet godina

20.04.2026 20:27

Канцеларија, посао, стрес
Najbrže rastuća zanimanja u narednih pet godina nalaze se u oblastima vještačke inteligencije, zdravstva i zelene ekonomije, uz snažan uticaj digitalizacije i automatizacije.

Tržište rada u narednih pet godina prolazi kroz ubrzanu transformaciju pod uticajem vještačke inteligencije, digitalizacije, ali i globalnog fokusa na zdravstvo i zelenu ekonomiju. Stručnjaci ističu da će se najbrže razvijati zanimanja koja kombinuju tehnologiju, podatke i specijalizovana znanja.

IT i vještačka inteligencija – apsolutni lideri rasta

Najveći rast očekuje se u tehnološkom sektoru. Posebno se izdvajaju poslovi vezani za vještačku inteligenciju, mašinsko učenje i analizu podataka. Ova zanimanja već sada bilježe snažnu potražnju, a trend će se dodatno ubrzati kako kompanije uvode automatizaciju u poslovanje.

Među najbrže rastućim u ovoj oblasti su:

  • AI i ML specijalisti
  • data analitičari i Big Data stručnjaci
  • sajber bezbjednosni eksperti
  • softverski inženjeri

Globalni izvještaji pokazuju da su upravo poslovi vezani za podatke i AI među najbrže rastućima u svijetu do 2030. godine, sa očekivanim rastom i do trocifrenih procenata u pojedinim segmentima.

Zelena ekonomija i energija

Drugi veliki talas rasta dolazi iz sektora obnovljivih izvora energije. Kako države prelaze na „zelenu tranziciju“, raste potražnja za stručnjacima u solarnoj, vjetro i energetskoj industriji. U fokusu su:

  • inženjeri obnovljivih izvora energije
  • stručnjaci za energetsku efikasnost
  • ekološki i klimatski konsultanti

Ovaj sektor raste paralelno sa globalnim investicijama u održivu energiju i smanjenje emisija.

Zdravstvo i njega – demografski pogon rasta

Zbog starenja stanovništva u Evropi i svijetu, zdravstveni sektor ostaje jedan od najstabilnijih i najbrže rastućih. Potražnja za medicinskim radnicima, njegovateljima i zdravstvenim tehničarima stalno raste.

Posebno se traže:

  • medicinske sestre i tehničari
  • fizioterapeuti
  • specijalisti za mentalno zdravlje
  • Logistika, e-trgovina i "realni sektor"

Rast onlajn kupovine i globalne isporuke robe podiže potražnju za radnicima u logistici i transportu. Iako nisu "high-tech", ovi poslovi postaju ključni dio globalne ekonomije. U porastu su:

  • vozači i dostavljači
  • skladišni radnici
  • logistički koordinatori

Najbrže rastući poslovi u narednih pet godina biće kombinacija tehnologije, zdravstva i zelene ekonomije. Dok AI i digitalizacija mijenjaju način rada, istovremeno rastu i tradicionalni sektori koji obezbjeđuju osnovne potrebe društva.

Drugim riječima – budućnost rada neće pripadati samo IT stručnjacima, već svima koji kombinuju vještine, prilagodljivost i specijalizaciju u industrijama koje rastu, piše Kamatika.

