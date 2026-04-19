Netanjahu najavio novi sporazum

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sastao se sa predsjednikom Argentine Havijerom Milejem, tokom njegove posjete Izraelu, a najavljeno je pokretanje "Isak sporazuma" radi jačanja veza Izraela i Latinske Amerike.

Takođe, cilj je i uvođenje nove direktne avio-linije između dvije zemlje.

Netanjahu je dočekao Mileja srdačnim zagrljajem, uz šalu o sličnosti imena "Havijer" i hebrejske riječi "haver", koja znači prijatelj, navodi Tajms of Izrael.

Kako je saopšteno iz kabineta izraelskog premijera, Netanjahu i Milej održali su i sastanak u četiri oka, nakon kojeg se, prema pisanju Džerusalem Posta, očekuje formalna ceremonija potpisivanja "Isak sporazuma", inicijative usmjerene na unapređenje političkih, ekonomskih i društvenih veza između Izraela i zemalja Latinske Amerike.

Jedna od ključnih tema tokom posjete Mileja Tel Aviva trebalo bi da bude pokretanje nove direktne linije između Izraela i Argentine, za koju zvaničnici ocjenjuju da će doprineti razvoju turizma, poslovne saradnje i međuljudskih kontakata.

Milej bi, prema najavama, trebalo i da učestvuje u obilježavanju Dana nezavisnosti Izraela, gdje će u utorak uveče zapaliti baklju, prenosi Tanjug.