Na konferenciji "Gradimo region" biće predstavljen projekat "Novo Trebinje"

Projekt "Novo Trebinje" koji će dugoročno definisati razvoj grada i otvoriti prostor za nove investicije biće predstavljen na velikoj infrastrukturnoj i građevinskoj Konferenciji "Gradimo region" 18. i 19. juna u Trebinju, rekao je gradonačelnik Mirko Ćurić.

"To je prilika da stručnoj i investicionoj javnosti predstavimo projekat `Novo Trebinje` kao novu urbanu zonu koja će se prostirati na oko 380 hektara i sadržaje od javnog interesa, od obrazovanja i zdravstva do stanovanja i poslovnih kapaciteta", pojasnio je Ćurić za Srnu.

On je dodao da je to jedan od najznačajnijih razvojnih projekata grada i Republike Srpske, te ocijenio da je konferencija "Gradimo region", koja će biti održana u Trebinju, važan iskorak u pozicioniranju grada kao regionalnog centra investicija i razvoja.

On je istakao da Trebinje danas nije samo domaćin velikih ideja, već i mjesto gd‌je se one realizuju.

"Kroz projekte poput `Novog Trebinja` pokazujemo da imamo kapacitet da planiramo i gradimo moderne urbane cjeline koje odgovaraju potrebama savremenog života. Ova konferencija dodatno potvrđuje našu ambiciju da budemo lider investicionog ciklusa u regionu", naveo je Ćurić.

On je zadovoljan što će Konferencija okupiti vodeće građevinske kompanije, međunarodne investitore, predstavnike vlada, bankarski sektor i najistaknutije arhitekte i inženjere regiona.

Konferencija će biti održana u Kulturnom centru, a okupiće više stotina učesnika, ključne donosioce odluka, od investitora i izvođača do predstavnika institucija i finansijskih organizacija.

Tokom šest tematskih panela biće otvorena ključna pitanja povezivanja regiona, od ubrzanja izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica, strateški značajnih infrastrukturnih projekata, energetskih postrojenja, uloge planiranja u oblikovanju gradova budućnosti, uloge javno-privatnih partnerstava, digitalizacije i novih tehnologija u građevinskoj industriji.

Iz Agencije "Iksploud medija" /Xplode Media/, koja je organizator, naveli su da se kvalitet Konferencije ogleda i u tome što će panel-diskusije voditi iskusni moderatori i međunarodno priznati stručnjaci, koji imaju direktno iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih i investicionih projekata.

Među potvrđenim učesnicima su lideri industrija poput "Integral Inženjeringa", "Milenijum tima", "Galens Investa", "Heringa", "Eksinga", "Zeta Gradnje", "EL prometa", "Monteputa", "Tekso Moliora", "Herc Gradnje", "Ekspo", te Privredna komora Vojvodine.

Tu su i kompanije koje stoje iza najznačajnijih infrastrukturnih i urbanih projekata u regionu, kao što su Beograd na vodi i Luštica, kao i u Novom Sadu, Brčkom.

Konferencija će okupiti i predstavnike nadležnih ministarstava i javnih institucija iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, kao i ključne aktere bankarskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturiranju velikih investicionih projekata.

Dodatnu težinu događaju daju ugledni stručnjaci i međunarodno priznati profesionalci iz nekoliko zemalja svijeta.