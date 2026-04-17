Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

ATV
17.04.2026 13:09

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 5.871.175 KM za podsticaje u poljoprivredi i to za 2633 korisnika.

Isplaćena je podrška pčelarskoj proizvodnji u iznosu od 1.955.304 KM, potom podrška mjerama zaštite zdravlja životinja 1.236.785 KM, te podrška sufinansiranju premije osiguranja u poljoprivredi 588.332 KM.

Za podršku za preradu poljoprivrednih proizvoda isplaćeno je 500.000 KM, dok je za projekte lovnog turizma isplaćeno 485.255 KM.

Isplaćena je i podrška za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji i investicijama u postavljanju solarnih panela u iznosu od 805.279 KM, za podršku investicijama u tržišnu infrastrukturu 250.220 KM, te za podršku izradi osnove zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta 50.000 KM.

Napominjemo, da se isplate odnose na preostale obaveze prema pravnim licima nakon što je okončana Multilateralna kompenzacija.

Što se tiče obaveza prema fizičkim licima one su u potpunosti izmirene kada je u pitanju 2025. godina.

