Logo
Large banner

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

19.04.2026 13:24

Komentari:

0
Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата
Foto: Pixabay

Poslovni sentiment u njemačkoj stanogradnji je dodatno oslabio, pošto su očekivanja kompanija pogoršana zbog straha od rasta kamatnih stopa, navodi se u danas objavljenom izvještaju Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena za mart.

Poskupljenje kredita bi umanjilo želju mnogih ljudi da grade ili kupuju stambene nekretnine, upozorava rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe.

Vrijednost indeksa koji mjeri poslovni sentiment u sektoru stanogradnje je u martu pao sa februarskih minus 17,7 poena na minus 19,5 poena.

Građevinske kompanije u Njemačkoj su znatno negativnije ocijenile očekivanja za naredne mjesece, dok su, nasuprot tome, trenutnu situaciju procenile kao nešto pozitivniju nego u februaru.

U tekućem poslovanju, ipak, pojavljuju se prvi znaci stabilizacije, prije svega kroz blago poboljšanje narudžbina, navodi se na veb-stranici Ifo.

Udio firmi koje prijavljuju nedostatak porudžbina smanjen je na 43,4 odsto, što je najniži nivo od jula 2023. godine.

Nedavno je povećan broj izdatih građevinskih dozvola u Njemačkoj, što ukazuje na postepeni oporavak aktivnosti u sektoru.

Pored toga, udio kompanija koje prijavljuju da su im ugovori otkazani je smanjen i trenutno iznosi 10,8 odsto, što dodatno potvrđuje ublažavanje pritisaka na kompanije u građevinskoj industriji.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner