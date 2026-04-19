Serijsko razbijanje auta u Sarajevu, građani u strahu

Mještani sarajevskog naselja Alipašino Polje zabrinuti su i ogorčeni nakon niza bezbjednosnih incidenata koji su se desili sinoć, ali i proteklih dana.

Od serijskog razbijanja automobila do paljevina, građani upozoravaju da je sigurnost njihove imovine ozbiljno ugrožena.

Kako javljaju uznemireni čitaoci Klix.ba, pravi haos na parkinzima počeo je u noći sa subote na ned‌jelju, kada je u ulicama Semira Frašte i Nerkeza Smailagića razbijeno više automobila.

Prema svemu sudeći, nepoznate osobe razbijaju stakla na automobilima, a pretpostavlja se da je primarni motiv pokušaj krađe. Vlasnicima je pričinjena značajna materijalna šteta, a fotografije oštećenih vozila ubrzo su počele kružiti društvenim mrežama i vajber grupama stanara.

Pojedini mještani uspjeli su snimiti zasad nepoznate osobe u blizini vozila, nakon čega su odmah alarmirali policiju.

Da situacija bude gora, obijanje vozila nije jedini problem s kojim se građani B faze trenutno suočavaju. Na parkingu kod džamije Kralj Fahd jučer je došlo i do zapaljenja jednog vozila.

Tome su, kako tvrde građani, prethodile i namjerne paljevine kontejnera i otpada pored njih, što je dodatno unijelo nemir među stanovnike ovog dijela grada.

Zbog učestalih napada na imovinu u vrlo kratkom vremenskom periodu, na društvenim mrežama poput Fejsbuka raste nezadovoljstvo građana radom policije. Mnogi ističu da se osjećaju nezaštićeno te apeluju na hitne mjere kako bi se zaustavilo uništavanje njihove imovine.