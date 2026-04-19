Serijsko razbijanje auta u Sarajevu, građani u strahu

19.04.2026 12:53

Серијско разбијање аута у Сарајеву, грађани у страху
Foto: Facebook

Mještani sarajevskog naselja Alipašino Polje zabrinuti su i ogorčeni nakon niza bezbjednosnih incidenata koji su se desili sinoć, ali i proteklih dana.

Od serijskog razbijanja automobila do paljevina, građani upozoravaju da je sigurnost njihove imovine ozbiljno ugrožena.

Kako javljaju uznemireni čitaoci Klix.ba, pravi haos na parkinzima počeo je u noći sa subote na ned‌jelju, kada je u ulicama Semira Frašte i Nerkeza Smailagića razbijeno više automobila.

Хитна помоћ

Srbija

Tragedija u Kragujevcu: Preminula beba, Hitna pomoć imala udes

Prema svemu sudeći, nepoznate osobe razbijaju stakla na automobilima, a pretpostavlja se da je primarni motiv pokušaj krađe. Vlasnicima je pričinjena značajna materijalna šteta, a fotografije oštećenih vozila ubrzo su počele kružiti društvenim mrežama i vajber grupama stanara.

Pojedini mještani uspjeli su snimiti zasad nepoznate osobe u blizini vozila, nakon čega su odmah alarmirali policiju.

Ратко Младић

Republika Srpska

General Ratko Mladić se ispovijedio i pričestio

Da situacija bude gora, obijanje vozila nije jedini problem s kojim se građani B faze trenutno suočavaju. Na parkingu kod džamije Kralj Fahd jučer je došlo i do zapaljenja jednog vozila.

Tome su, kako tvrde građani, prethodile i namjerne paljevine kontejnera i otpada pored njih, što je dodatno unijelo nemir među stanovnike ovog dijela grada.

Zbog učestalih napada na imovinu u vrlo kratkom vremenskom periodu, na društvenim mrežama poput Fejsbuka raste nezadovoljstvo građana radom policije. Mnogi ističu da se osjećaju nezaštićeno te apeluju na hitne mjere kako bi se zaustavilo uništavanje njihove imovine.

отпао дио фасаде у борику

Banja Luka

Otpao dio fasade sa zgrade u Banjaluci i oštetio vozila

Pročitajte više

Патријарх Порфирије на служењу помена у Доњој Градини

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije služi parastos žrtvama ustaškog zločina u NDH

1 h

0
Тежак удес на аутопуту Бањалука-Добој

Hronika

Težak udes na autoputu Banjaluka-Doboj

1 h

0
Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

Scena

Pljušte negativni komentari nakon vjenčanja Meline: Kad se vaška digne iz opanka.."

1 h

2
Жељка Цвијановић са Каплуном у Доњој Градини: Одајемо почаст жртвама Јасеновца

Republika Srpska

Cvijanović sa Kaplunom u Donjoj Gradini: Odajemo počast žrtvama Jasenovca

1 h

0

Više iz rubrike

Tri pacova jedu miševi otrovni glodari

Društvo

Otrov za pacove pronađen u hrani za bebe!

3 h

2
Грађани у великом броју пристижу у Доњу Градину

Društvo

Građani u velikom broju pristižu u Donju Gradinu

3 h

0
Дневни хороскоп: Овнове очекује финансијски добитак, док вагама није повољан дан

Društvo

Dnevni horoskop: Ovnove očekuje finansijski dobitak, dok vagama nije povoljan dan

4 h

0
У првом дјиелу дана сунчано и топло, с вечери повремена киша

Društvo

U prvom djielu dana sunčano i toplo, s večeri povremena kiša

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

