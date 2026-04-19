U prvom djielu dana sunčano i toplo, s večeri povremena kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i toplo, a kasnije poslije podne na sjeverozapadu naoblačenje koje će do večeri donijeti povremenu kišu.

Uveče i u noći ka poned‌jeljku kiša i pljuskovi će se širiti od zapada preko sjevera ka istoku. Na jugu ostaje suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana zapadni i jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26 stepeni Celzijusovih, u višim pred‌jelima od 16.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica, Sokolac i Han Pijesak jedan, Rudo, Foča, Ribnik, Šipovo i Srebrenica tri, Ivan sedlo, Gacko i Čemerno četiri, Novi Grad, Kneževo i Mrkonjić Grad pet, Livno, Sarajevo, Višegrad i Banjaluka šest, Bileća sedam, Tuzla, Srbac, Prijedor, Doboj i Bijeljina osam, Mrakovica 10, Trebinje 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna