U Srpskoj rođeno 18 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, osam djevojčica i 10 dječaka.
U Gradišci i Banjaluci rođeno je po sedam beba, u Doboju dvije, a u Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.
Četiri djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Gradišci tri djevojčice i četiri dječaka, u Doboju dva dječaka, u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.
U porodilištima u Zvorniku, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja, piše Srna
