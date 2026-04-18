Normalizovan saobraćaj na auto-putu kod Doboja

Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće i uklanjanja vozila, normalizovano je odvijanje saobraćaja na dionici auto-puta iz pravca Kladara prema Doboju, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

U udesu koji se dogodio u 15.05 časova poginuo je motociklista čiji su inicijali M.K. sa područja Doboja, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Do nesreće je došlo na dionici auto-puta na području naselja Grapska i saobraćaj je do okončanja uviđaja bio potpuno obustavljen.