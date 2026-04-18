Dodik: Dačićeva snaga i energija oduvijek na raspolaganju Republici Srpskoj

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ugostio je danas predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, ističući da su njegova snaga i energija uvijek bile na raspolaganju Republici Srpskoj.

"U opuštenom razgovoru i druženju s Ivicom Dačićem, prijateljem s kojim dijelim višedecenijsko povjerenje i saradnju. Posebno mi je drago što sam imao priliku da ga ugostim nakon njegovog oporavka", napisao je Dodik na Iksu.

On je dodao da se ovakvi odnosi ne grade preko noći.

"Oni traju i u dobrim i u teškim vremenima", naglasio je Dodik.