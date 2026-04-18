Dodik: Uspijevamo da internacionalizujemo ono što se desilo u Jasenovcu

18.04.2026 14:00

Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane da sutra dođu na komemoraciju u Donju Gradinu, gd‌je će biti i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa, zadužen za borbu protiv antisemitizma.

"Biće i naši veliki prijatelji iz Izraela, već su neki stigli ovde i daju izjave, što govori o tome da smo uzeli na sebe osnovni cilj da internacionalizujemo ono što se desilo na prostoru Jasenovca i mislim da u tom i uspijevamo", izjavio je Dodik novinarima u Laktašima.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini sutra će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo velikog broja zvanica.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece, prenosi Srna

