Dačić: Odnosi Srbije i Srpske na najvišem mogućem nivou

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Laktašima da će i u budućnosti odnosi Srbije prema Republici Srpskoj biti bratski, prijateljski i na najvišem mogućem nivou.

Dačić je uoči kongresa Socijalističke partije u Laktašima, gd‌je učestvuje kao gost i predsjednik Socijalističke partije Srbije /SPS/, rekao novinarima da ne zna kome bi smetalo da čuje da Srbija želi najbolje moguće odnose sa Repubilkm Srpskoj, sa svojim narodom koji živi tu.

"Odnosi će biti na najvišem mogućem nivou i bez ikakvog osjećanja da radimo nešto što se nekome ne sviđa ili ne želi da čuje", naveo je on.

On je istkaao da Srbija ne osporava odnos Hrvatske prema Hrvatima u BiH, i da isto tako želi najbolje moguće odnose sa Bošnjacima.

"Želimo mir na ovom prostoru, ali poštujemo Republiku Srpsku i uložićemo maksimum napora da ona opstane i u budućem periodu", naglasio je Dačić.

Govoreći o Socijalističkoj partiji, Dačić je rekao da se sjeća kada je osnovana prije 33 godine, i da su SPS i SP sestrinske partije, te da je razmišljao da budu jedna partija.

"Čak sam jedno vreme razmišljao i da budemo jedna politička partija, ali ne znam da li je to formalno-pravno moguće. Mi delimo iste vrednosti, pomagali smo jedni drugima, imamo najbliže moguće odnose i saradnju", rekao je Dačić.

On je dodao da se više ne postavlja pitanje odnosa Srbije i srpskog naroda prema Republici Srpskoj.

Dačić je naveo da je ova posjeta Srpskoj prva njegova pojeta "u drugom životu", pošto je nedavno bio pet dana bez svijesti na respiratoru, te da je došao da pruži maksimalnu podršku ne samo svom prijatelju Petru Đokiću i SP-u, nego i uopšte Republici Srpskoj, srpskom narodu i svim patriotskim akterima na političkoj sceni, prije svega predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

"Republika Srpska je tekovina koju ste vi pre svega očuvali herojskom borbom za vreme rata, odnosno u borbi za ravnopravnost srpskog naroda u BiH", rekao je Dačić.

U Laktašima se održava kongres Socijalističke partije /SP/ na kojem bi trebalo da bude usvojena politička platforma stranke za period do 2030. godine, prenosi Srna