Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Antaliji, gdje se održava Diplomatski forum, sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.
Kako je objavila na Instagramu, Cvijanovićeva je bila sa Erdoganom na radnom doručku.
Cvijanovićeva učestvuje na Diplomatskom forumu u Antaliji na poziv turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Forum je počeo juče i trajaće do nedjelje, 19. aprila.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
35
12
34
12
18
12
14
12
04
Trenutno na programu