Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Antaliji, gdje se održava Diplomatski forum, sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Kako je objavila na Instagramu, Cvijanovićeva je bila sa Erdoganom na radnom doručku.

Cvijanovićeva učestvuje na Diplomatskom forumu u Antaliji na poziv turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana. Forum je počeo juče i trajaće do nedjelje, 19. aprila.