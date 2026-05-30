Rusija nije gađala Rumuniju, priznanje iz Bukurešta

Rumunski predsjednik Nikušor Dan izjavio je da je ruski dron, koji je pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu i povrijedio dvije osobe, prethodno pogodila ukrajinska protivvazdušna odbrana, što je dovelo do promjene njegove putanje.

Kako prenosi rumunska televizija Digi 24, predsjednik je naglasio da, bez obzira na te okolnosti, isključivu odgovornost za ovaj incident snosi Rusija.

"Dok su dronovi letjeli iznad ukrajinske teritorije, neke od njih pogodila je ukrajinska protivvazdušna odbrana. Jedan od njih, vjerovatno pogođen iznad ukrajinskog grada Renija, promijenio je putanju i krenuo prema Galacu", objasnio je Dan.

Predsjednik je najavio da će Rumunija nastaviti pregovore sa svojim saveznicima o jačanju odbrambenih kapaciteta protiv dronova.

"Na idućem sastanku NATO-a razgovaraće se o opremi koja je Rumuniji potrebna. Rusija je nesumnjivo odgovorna za ovu situaciju. Riječ je o dugoročnom procesu koji Rumunija preduzima kako bi se nastavila braniti", dodao je predsjednik.

Iz rumunske vojske zvanično su pojasnili da nisu bili u mogućnosti da obore dron zbog nedostatka vremena za reakciju, ali i zbog niza zakonskih ograničenja koja važe u mirnodopskim uslovima.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije ocijenilo je incident kao "ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju" od strane Rusije. Šefica diplomatije Oana-Silvija Coju istakla je da ovaj noćni incident s dronom spada u kategoriju događaja koji opravdavaju pokretanje Člana 4. Sjevernoatlantskog ugovora. Ovaj član pokreće hitne konsultacije zemalja članica NATO-a kada jedna od njih smatra da su joj ugroženi teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbjednost.

Iako, prema navodima Digija 24, do aktiviranja Člana 4. najvjerovatnije ipak neće doći, Rumunija je odlučila da povuče konkretne diplomatske poteze. Pored pozivanja ruskog ambasadora na razgovor, Rumunija će zatvoriti ruski konzulat u gradu Konstanci, a tamošnjeg ruskog konzula proglasiti personom non grata.

Podsjetimo, ostaci ruskih dronova već su izazvali štetu u Galacu u aprilu ove godine. Krhotine su tada oštetile električni stub i jedan pomoćni objekat. To je bio prvi slučaj od početka rata u Ukrajini da je sličan incident prouzrokovao materijalnu štetu na teritoriji Rumunije, prenosi Kliks.

Član 4. se u slučaju opasnosti koristi kao prvi korak ka zajedničkom rješavanju situacije među članicama NATO-a. Turska ga je, na primjer, nekoliko puta aktivirala zbog situacije na granici sa Sirijom. On ne podrazumijeva automatsku vojnu reakciju, kao što je to slučaj s Članom 5, već predstavlja mehanizam za ozbiljne političke konsultacije između svih članica Alijanse.