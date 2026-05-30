Elek: Ostaju najpovoljnije cijene ruskog gasa za Srpsku

Republika Srpska će i dalje dobijati ruski gas po najpovoljnijim cijenama, a u Rusiji su pokazali interes za ulaganje u gasne elektrane, rekao je generalni direktor "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek nakon sastanka sa rukovodstvom ruske kompanije "Gasprom" u Sankt Petrburgu.

Elek je pojasnio da ugovor više nije upitan i da će biti dugoročan, te da je rukovodstvo "Gasproma" iskazalo veliku zainteresovanost za projekat gasifikacije Republike Srpske.

- Iskazali su zainteresovanost za dalje snabdijevanje gasom, jer ćemo otići na preko milijardu kubika godišnje i onda postajemo ozbiljan partner kako "Gasproma", tako i drugih gasnih kompanija - izjavio je Elek u Sankt Peterburgu za medije iz Republike Srpske.

Elek, sa kojim je na sastanku bio i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, rekao da su na sastanku prezentovani svi radovi koji će biti izvođeni na polju gasifikacije i zapada i istoka Republike Srpske.

- Želim da čestitam i građanima Federacije BiH i da ih pozdravim odavde iz Sankt Petrburga. Federalno Sarajevo je će i sljedeće godine dobiti jeftiniji ruski gas - poručio je Elek.

Rukovodstvo "Gasproma" je, prema Elekovim riječima, iskazalo zainteresovanost za ulaganja u gasne elektrane i Rusima je predstavljeno gdje sve postoje tačke i mogućnosti.

- Za njih su, takođe, interesantne i gasne toplane, pogotovo za velike gradove poput Banjaluke, Bijeljine i Doboja - rekao je Elek.

Elek je istako da se sa gasovodom otvara i dosta novih mogućnosti.

- Rok izgradnje je četiri godine. Mi ćemo puštati dio po dio, tako da ćemo već sljedeće godine razgovarati o temi Bijeljine i Doboja. Dok se sve ovo završi, nadam se da će se i ovo ludilo u Evropi završiti i da ćemo se vratiti na polaznu tačku gdje je ekonomija bila ključ svega, a ne ideologija i politika - zaključio je Elek.