Porodici treba 60 KM da se počasti ćevapima

Deset ćevapa na Baščaršiji danas košta 14 konvertibilnih maraka, a mnogi građani sve češće komentarišu kako je i omiljeno sarajevsko jelo postalo luksuz.

Cijene hrane u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci neprestano rastu, pa poskupljenja nisu zaobišla ni ćevabdžinice u srcu Sarajeva.

Prema trenutnim cjenovnicima, porcija od deset ćevapa košta 14 KM, dok se pet ćevapa prodaje za 7 KM. Uz to, kajmak i jogurt uglavnom se naplaćuju posebno, što dodatno povećava konačan račun gostiju.

Ipak, uprkos višim cijenama, Baščaršija je i dalje puna turista i gostiju koji žele probati tradicionalne sarajevske ćevape. Ugostitelji navode kako nema značajnijeg pada posjete, posebno tokom turističke sezone kada Sarajevo bilježi dolazak velikog broja turista iz regiona i Evrope.

Mnogi građani na društvenim mrežama komentarišu da su ćevapi nekada bili pristupačan obrok za svakoga, dok danas cijene sve više podsjećaju na evropske metropole. Posebno se komentariše činjenica da četvoročlana porodica za ćevape, piće i dodatke danas mora izdvojiti i više od 60 KM, prenosi "Crna hronika".