Milan Mitić za ATV o kobnoj noći koja mu je promijenila život

Milan Mitić iz Požarevca preživio je tešku saobraćajnu nesreću koju je izazvao vozeći motor pod uticajem alkohola i bez zaštitne kacige.

Nakon što mu se život iz korijena promijenio, odlučio je da podijeli svoju priču sa javnošću, nadajući se da će njeno upozorenje nekoga sačuvati od iste sudbine.

"Prošlo je dosta godina od tada, imao sam 22 godine, bio sam mlad i željan dokazivanja. Te večeri smo obilazili lokale, a do njih smo dolazili motorom. U jednom trenutku napravio sam problem sa radnikom lokala. Moj drug je želio da veče protekne mirno, pa me je nagovorio da krenem kući. Imao sam namjeru da njega odvezem, a potom da se vratim. Kada smo stigli do motora, bili smo već prilično pijani. Motor tada nije htio da upali, bio je to božji znak, ali moja đavolja upornost bila je jača", priča Milan.

Imali su samo jednu kacigu, koju je Milan dao suvozaču.

„On je prošao sa teškim tjelesnim povredama, ali nije bio životno ugrožen, za razliku od mene“, prisjeća se Mitić, čija je životna priča emitovana na ATV-u.

Mitić je danas aktivan učesnik kampanje pod nazivom „Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad“, u okviru koje upozorava mlade na pogubne posljedice neodgovornog ponašanja u saobraćaju.