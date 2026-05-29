Logo
Large banner

Milan Mitić za ATV o kobnoj noći koja mu je promijenila život

Autor:

ATV
29.05.2026 12:59

Komentari:

0
Милан Митић
Foto: ATV

Milan Mitić iz Požarevca preživio je tešku saobraćajnu nesreću koju je izazvao vozeći motor pod uticajem alkohola i bez zaštitne kacige.

Nakon što mu se život iz korijena promijenio, odlučio je da podijeli svoju priču sa javnošću, nadajući se da će njeno upozorenje nekoga sačuvati od iste sudbine.

"Prošlo je dosta godina od tada, imao sam 22 godine, bio sam mlad i željan dokazivanja. Te večeri smo obilazili lokale, a do njih smo dolazili motorom. U jednom trenutku napravio sam problem sa radnikom lokala. Moj drug je želio da veče protekne mirno, pa me je nagovorio da krenem kući. Imao sam namjeru da njega odvezem, a potom da se vratim. Kada smo stigli do motora, bili smo već prilično pijani. Motor tada nije htio da upali, bio je to božji znak, ali moja đavolja upornost bila je jača", priča Milan.

Imali su samo jednu kacigu, koju je Milan dao suvozaču.

„On je prošao sa teškim tjelesnim povredama, ali nije bio životno ugrožen, za razliku od mene“, prisjeća se Mitić, čija je životna priča emitovana na ATV-u.

Mitić je danas aktivan učesnik kampanje pod nazivom „Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad“, u okviru koje upozorava mlade na pogubne posljedice neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Milan Mitić

Saobraćajna nesreća

životne priče

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земља

Svijet

Svijet je upozoren: Sljedeća godina će donijeti razorne posljedice

1 h

0
полиција Хрватска

Region

Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Maturanti se vraćali sa proslave, jedan od njih poginuo

1 h

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Nauka i tehnologija

Stručnjaci upozoravaju da ovakve fotografije ne šaljete putem Vocapa

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Muškarac pokušao da otme djevojčice usred dana: "Vukao ih je za ruku, po zemlji"

1 h

0

Više iz rubrike

Уведено ново занимање: Почиње упис средњошколаца

Društvo

Uvedeno novo zanimanje: Počinje upis srednjoškolaca

2 h

0
Фолксваген

Društvo

Oprez: Ako vozite ovaj automobil, na meti ste lopova

2 h

0
Свијећа

Društvo

Sutra su Duhovske zadušnice: Sveštenici objasnili šta je suština toga dana

4 h

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Društvo

Pušten za drumski saobraćaj pružni prelaz Kakmuž

5 h

0

  • Najnovije

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

13

41

Usvojen kao novorođenče, a u devetoj deceniji saznao da ima brata: ''Možda smo se mimoilazili na ulici''

13

36

Nove cijene goriva: Dizel jeftiniji, benzin poskupio

13

34

Ovo je Ognjen (18) koji je veče pred maturu stradao: Prijatelji i porodica se opraštaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner