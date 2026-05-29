Muškarac pokušao da otme djevojčice usred dana: "Vukao ih je za ruku, po zemlji"

Prava drama odigrala se juče u beogradskom naselju Mirijevo kada je nepoznati muškarac pokušao da odvuče dvoje d‌jece sa šetališta naočigled svih prolaznika.

Prema riječima očevidaca, brzom reakcijom građana, muškarac je spriječen dok je bježao sa d‌jecom koja su vraćena majci.

Mnogi roditelji uznemireni su od trenutka kad je među njima počela da se dijeli poruka o nesvakidašnjem incidentu nadomak vrtića “Maslačak”, na centralnom šetalištu naselja gd‌je porodice najčešće provode vrijeme sa mališanima.

"Vidim muškarca kako vuče za ruku dijete, po zemlji"

Kako je za Blic ispričala jedna žena koja se zatekla neposredno u blizini samog događaja, i sad joj je teško da se povrati od šoka. Sve se dogodilo oko 17 sati nadomak stepenica kraj vrtića koje vode na stazu šetališta.

" Bila sam na klupi i primijetila d‌jevojčicu od oko godinu dana kako šeta, majka je bila relativno blizu, ali je dijete baš dosta brzo hodalo i nekako sam i sama motrila na nju da ne odluta daleko. Bila je tu još jedna devojčice od oko tri godine, ne znam da li su one bile zajedno. Od‌jednom, dijete kreće da vrišti i vidim muškarca kako je vuče za ruku, po zemlji", priča vidno uznemirena Beograđanka.

"Zaustavite ga!", vikala je majka

Isprva je pomislila da je neko blizak d‌jevojčici, a da ona možda plače jer je dobila neku grdnju, ali je onda majka, sva preblijedela, počela da viče iz sveg glasa.

"Zaustavite čovjeka, zaustavite ga!", vikala je uznemirena. I od‌jednom svi koji su bili u blizini, ljudi u prolazu, krenuli su da ga jure. On je sa obe d‌jevojčice bježao, ne znam ni odakle mu snaga da bude tako brz, samo što nije zamakao iza ugla. Srećom, naišao je čovjek sa gornje strane, vidio grupu ljudi kako ga juri i zaustavio ga", priča žena i dalje u neverici i potresena scenom.

Kaže da se uvjerila da su d‌jevojčice dobro, ali da nije uspjela da vidi šta se dogodilo sa muškarcem.

Mnogi roditelji su uznemireni povodom ovog slučaja u Mirijevu i pitaju se da li su d‌jeca u naselju bezbjedna.