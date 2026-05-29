Burek i sirnica zbog cijene zastaju u grlu

ATV
29.05.2026 09:58

Бурек, пита
Foto: Screenshot / YouTube

Cijene hrane u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a posljednji primjer iz Sarajeva izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije građana na društvenim mrežama.

Naime, na Reditu je objavljen cjenovnik jedne sarajevske buregdžinice prema kojem burek i sirnica zbog svojih cijena mnogima zastaju u grlu.

Kako se navodi, kilogram sječenog bureka košta čak 28 konvertibilnih maraka.

Ni ostale pite nisu mnogo jeftinije. Kilogram “običnog” bureka prodaje se za 22 KM, dok kilogram sirnice i zeljanice košta 20 KM. Najjeftinija među pitama je krompiruša, čija cijena iznosi 12 KM po kilogramu.

Objava je izazvala lavinu komentara građana koji tvrde da su cijene postale previsoke i da burek polako postaje luksuz koji mnogi sebi ne mogu priuštiti kao nekada.

“Cijena pite kao nekad kilogram jagnjetine”, “Ko ovo može redovno kupovati?”, “Burek postao luksuz”, samo su neki od komentara ispod objave koja se brzo proširila društvenim mrežama.

I dok jedni smatraju da su poskupljenja rezultat rasta cijena mesa, brašna, režija i rada, drugi poručuju da su cijene u pojedinim ugostiteljskim objektima jednostavno pretjerane. Jedno je sigurno – omiljena pita mnogih više nije jeftin obrok kao nekada.

