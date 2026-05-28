Krompir dobro rodio, pada mu cijena

Njemački poljoprivrednici ostali su sa viškom krompira usljed obilne žetve i roda koji je popunio skladišta.

Rod krompira prošle godine dostigao je oko 13,9 miliona tona i to je najveći rod u posljednjih 25 godina, a polovina je proizvedena u Donjoj Saksoniji, što je uveliko dovelo do smanjenja cijena.

Prekomjerna ponuda je primorala neke poljoprivrednike da krompir preusmjere u postrojenja za biogas umjesto da ga prodaju za hranu.

Krompir ostaje osnovna hrana njemačke kuhinje, prisutna je u jelima sa pomfritom do knedli i duboko je ukorijenjena u kulturu ishrane u toj zemlji.

Globalno, krompir je četvrta najvažnija kultura poslije pirinča, pšenice i kukuruza. Kina je najveći proizvođač, a slijede Indija, Ukrajina i Rusija, dok je Njemačka šesta u svijetu.

Uprkos svom značaju, ta kultura ima relativno ograničen genetski diverzitet u Evropi, što je čini ranjivijom na bolesti i pritiske životne sredine, prenosi Srna.