Logo
Large banner

"Ubij balije" i "VRS" ispisao maloljetni Bošnjak

30.05.2026 08:21

Komentari:

5
"Убиј балије" и "ВРС" исписао малољетни Бошњак
Foto: Facebook

Komandir Policijske stanice Maglaj, Amel Bašić, potvrdio je kako je operativnim radom na terenu brzo identifikovana maloljetna osoba odgovorna za ove postupke, čime su ujedno smirene napetosti koje su ovi incidenti izazvali u lokalnoj zajednici

Pripadnici Policijske stanice Maglaj rasvijetlili su slučaj koji je unio nemir i sigurnost kod stanovnika Novog Šehera kada su na cestama osvanuli grafiti "Ubij baliju" i "4S".

Istraga je policiju dovela do autora prijetećih grafita, maloljetne osobe bošnjačke nacionalnosti piše Novošeherski.info.

Komandir Policijske stanice Maglaj, Amel Bašić, potvrdio je kako je operativnim radom na terenu brzo identifikovana maloljetna osoba odgovorna za ove postupke, čime su ujedno smirene napetosti koje su ovi incidenti izazvali u lokalnoj zajednici.

Inače, dok u samom naselju Novi Šeher većinu čine Bošnjaci, cijeli taj kraj (koji lokalci često zovu "šeherski kraj") obuhvata i okolna naselja poput Pire, Ponijeva, Čusto Brda, Galovca ili Adža. Neka od tih okolnih mjesta su većinski hrvatska, pa je na nivou cijelog kantona i regije Novi Šeher omjer i prisutnost hrvatskog stanovništva znatno veća nego u samom statističkom centru naselja.

Srba gotovo da i nema na tom području.

Podijeli:

Tagovi :

govor mržnje

Maglaj

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Српске радње у Сарајеву обиљежене црвеном фарбом

Gradovi i opštine

Srbima u Sarajevu ponovo crtaju mete: Je li ovo nova "Kristalna noć"?

1 sedm

3
Исписивање графита на просторијама компанија из Србије у центру Сарајева

BiH

OEBS osudio vandalizam u Sarajevu: Incidenti motivisani mržnjom moraju biti hitno riješeni

1 sedm

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Pozivam sve naše kompanije - zatvorite radnje, ima posla i mimo Sarajeva

2 sedm

9
Саво Минић

Republika Srpska

Minić o vandalskim ispadima u Sarajevu: Pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje

2 sedm

0

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 43. kolu

15 h

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

21 h

0
Митар Милинковић, нестао мушкарац из Рогатице

Društvo

Nestao Mitar Milinković, oglasila se policija

23 h

0
Милан Митић

Društvo

Milan Mitić za ATV o kobnoj noći koja mu je promijenila život

23 h

0

  • Najnovije

11

55

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

11

47

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

11

32

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

11

25

Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

11

08

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner