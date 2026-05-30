"Ubij balije" i "VRS" ispisao maloljetni Bošnjak

Pripadnici Policijske stanice Maglaj rasvijetlili su slučaj koji je unio nemir i sigurnost kod stanovnika Novog Šehera kada su na cestama osvanuli grafiti "Ubij baliju" i "4S".

Istraga je policiju dovela do autora prijetećih grafita, maloljetne osobe bošnjačke nacionalnosti piše Novošeherski.info.

Komandir Policijske stanice Maglaj, Amel Bašić, potvrdio je kako je operativnim radom na terenu brzo identifikovana maloljetna osoba odgovorna za ove postupke, čime su ujedno smirene napetosti koje su ovi incidenti izazvali u lokalnoj zajednici.

Inače, dok u samom naselju Novi Šeher većinu čine Bošnjaci, cijeli taj kraj (koji lokalci često zovu "šeherski kraj") obuhvata i okolna naselja poput Pire, Ponijeva, Čusto Brda, Galovca ili Adža. Neka od tih okolnih mjesta su većinski hrvatska, pa je na nivou cijelog kantona i regije Novi Šeher omjer i prisutnost hrvatskog stanovništva znatno veća nego u samom statističkom centru naselja.

Srba gotovo da i nema na tom području.