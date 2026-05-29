Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha i do 31 Celzijusov.

Ujutro će biti pretežno vedro i svježe, a kasno poslijepodne i uveče samo rijetko na sjeveroistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 11, na jugu do 15, a u višim predjelima na istoku od dva stepena Celzijusova, a maksimalna od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren, povremeno i pojačan vjetar sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini tokom jutra duvati umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme.