Srbima u Sarajevu ponovo crtaju mete: Je li ovo nova "Kristalna noć"?

Srbi su ponovo obilježeni. Ovaj put crvenom bojom, grafitima i porukom da nisu dobrodošli. Ni vijek nakon ratnih dešavanja, ovaj grad nije oslobođen matrice koja se zove mržnja prema Srbima i svemu što je srpsko, kaže prvi čovjek Istočnog Sarajeva.

Na prvi pogled – vandalizam. Ali, u gradu u kojem su ranije napadani roditelji djece iz Srbije, pretučen srednjoškolac iz Novog Sada, a na meti često bile srpske svetinje i imovina, budi se staro pitanje i isti strah: koliko je bezbjedno biti Srbin u Sarajevu?

"Srbi koji žive tamo, a njih je premali broj, ili oni koji dolaze zbog posla ili bilo koje druge potrebe, osjećaju se nesigurno i osjećaju potrebu da se kriju. Kada kažem kriju, zaista to mislim. Ne piše nikom na čelu da si Srbin, ali sigurno da nekim gestom možeš pokazati da to jesi. I ako to ukažeš, sigurno je da možeš biti ugrožen na neki način", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.

Sporne radnje okarakterisane su kao krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, poruka je MUP-a Kantona Sarajevo. Za izjavu, međutim, nisu bili raspoloženi jer, kako kažu, novih informacija o počiniocima nemaju.

"Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog djela i identifikaciji počinilaca. Po kompletiranju operativnog materijala, isti će biti dostavljen Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo (KTKS)", istakli su iz PU MUP Kantona Sarajevo.

Nije ovo incident, nego sistemska politika koja je prvo protjerala Srbe iz istorije grada. Ukinuli su nazive ulica koja su nosila imena antifašista, izvršili nacional-fašističku identifikaciju Sarajeva i uveli naciste kaže Dževad Galijašević.

"Da, kroz radikalnu islamizaciju dovedeno je do toga da danas tamo živi više Arapa i Turaka nego Srba. Srbi imaju tu predodređenu, planski određenu sudbinu da nestanu i odu. Nije cilj samo nadglasati ih, nego učiniti ih nevidljivim i nepostojećim. To je, dakle, politika grada koji se diči svojom multikulturalnošću", objasnio je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.

Mnogi pamte i pekaru "Manja". Njene poslovnice su predstavljale metu vandalskih napada samo zato što su vlasnici Srbi, zbog čega su na kraju bili primorani da ih zatvore. Pošto su protjerali gotovo sve Srbe, sada moraju protjerati i sve što je srpsko, stav je Radovana Kovačevića.

"Da li je ovo poruka da su ljudi koji rade u tim radnjama ugroženi? To su ljudi iz Sarajeva. To su stvari koje su nedopustive. Zato pozivamo institucije u Sarajevu da reaguju hitno i da pronađu ljude koji su odgovorni za to, te da zaštite bezbjednost tih kompanija, radnji i zaposlenih radnika", kazao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Ovo je nacistički potez koji budi teška sjećanja sarajevskih Srba. Da zbog imena i prezimena mogu imati problema, dokaz je i ranija radikalna izmjena naziva sarajevskih ulica.

"Pozorištu je promijenjeno ime, imena trgova, ostalih ulica... Jasno nam je da u Sarajevu nisu poželjni ne samo živi Srbi, nego ni oni mrtvi", jasan je politikolog Filip Matić.

Neuobičajeno brzo reagovala je Delegacija Evropske unije u BiH, kao i Misija OEBS-a. Oni su oštro osudili ovaj čin vandalizma i pozdravili činjenicu da se slučaj tretira kao sumnja na zločin iz mržnje.