U Ribniku 30. maja Sajam krajiških proizvoda - „Most do zavičaja.“

U sportskoj dvorani u Previji u opštini Ribnik 30. maja, u periodu od 12 do 19 časova, biće održan Sajam krajiških proizvoda - „Most do zavičaja“, koji će okupiti više od 40 izlagača iz Republike Srpske, Srbije i šire regije Krajine.

Organizator manifestacije je Udruženje građana „Srce Krajine“, dok su pokrovitelji Opština Ribnik i institucije Republike Srpske i Republike Srbije. Sponzori manifestacije su Nova banka a.d. Banja Luka, „Tropik ribarstvo“ i „Vitinka“ a.d.

Posjetioci će imati priliku da na više od 40 štandova vide i degustiraju domaće proizvode, tradicionalnu hranu, pića, rukotvorine i druge autentične proizvode krajiškog podneblja. Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera, a u okviru programa planirani su i nastupi kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih grupa.

Cilj manifestacije je promocija domaćih proizvođača, očuvanje tradicije i jačanje saradnje i povezanosti regije, kao i naroda sa obje strane Drine.

Vrata dvorane za posjetioce biće otvorena od 12 časova, dok su svečano otvaranje i kulturno-umjetnički program planirani u 13 časova. Ulaz je besplatan.