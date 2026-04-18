Vlada Srpske obezbjeđuje milion KM za proširenje vrtića "Neven"

Vlada Republike Srpske obezbijediće milion KM za projekat opremanja, rekonstrukcije i dogradnje objekta za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" u Višegradu, s ciljem proširenja kapaciteta i smanjenja lista čekanja.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izrazio je zahvalnost Vladi Republike Srpske za podršku ovom značajnom projektu.
"Zahvalni smo Vladi Republike Srpske koja je prepoznala značaj ovog projekta i spremna je da podrži njegovo finansiranje. Proširenjem kapaciteta vrtića `Neven` stvorićemo bolje uslove za boravak djece, ali i omogućiti upis većeg broja mališana, čime ćemo značajno smanjiti liste čekanja", rekao je Đurević Srni.
On je naveo da u ovoj ustanovi trenutno boravi oko 120 djece raspoređenih u pet grupa, dok se na listi čekanja nalazi više od 70 mališana, što jasno ukazuje na potrebu proširenja kapaciteta.
"Ovo je ulaganje u budućnost naše opštine. Osim što rješavamo pitanje smještaja djece, stvaramo uslove i za zapošljavanje dodatnog stručnog kadra, što je višestruka korist za našu zajednicu", dodao je Đurević.
Planirani projekat predstavlja nastavak saradnje opštine Višegrad i institucija Republike Srpske na unapređenju uslova za život najmlađih.
