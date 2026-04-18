"Vladajuća koalicija ostaje privržena politici saradnje sa Srbijom"

Autor:

ATV
18.04.2026 13:46

Милорад Додик на конференцији за медије пред конгрес СП-а
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da vladajuće stranke u Republici Srpskoj ostaju u koaliciji i da će ostvariti ubjedljivu pobjedu na ovogodišnjim opštim izborima.

Dodik je naglasio da je vladajuća koalicija odgovorna za Republiku Srpsku, državotvorna politička struktura.

"Naše vidljive politike su politike vezanosti za Srbiju i to je jedina naša vezanost. Sve druge političke partije imaju svoje trening centre u Londonu, u Berlinu i već ih sada obilaze naši takozvani opozicioni lideri i pokušavaju da dobiju instrukcije kako bi, prije svega, dezorganizavali ovaj prostor", naveo je Dodik.

On je dodao da smatra da je pobjeda na strani vladajuće koalicije, koja na današnji dan zajedno ima dvije trećine podrške u Republici Srpskoj, što govori o tome da se radi o odlučujućem političkom faktoru, onom koji zna se prilagoditi vremenu.

"Politike koje ćemo voditi i kreirati u budućem vremenu svakako ne mogu da zaobiđu ono što se dešava u svijetu, kao što je napredak informacionih tehnologija", izjavio je Dodik novinarima u Laktašima gd‌je prisustvuje Kongresu Socijalističke partije.

Dodik je naglasio da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ostaje privržena politici saradnje sa Srbijom.

"Kroz prigovore nama za tu vezanost više se radi o nastojanju drugih da nas ućutkaju, a ne nešto drugo. Mi nemamo namjeru da urušavamo ustavni poredak BiH, onako kako je on napisan u Ustavu, ali imamo namjeru da odbijemo sve ono što je antiustavno", ponovio je Dodik.

Lider SNSD-a je naveo da je bilo i različitih mišljenja među strankama koalicije.

"Bilo je i nekih šumova, ali ono što je snažno i što je pokazala ova koalicija jeste da nijedan unutrašnji problem među nama nije bio toliko snažan da je bilo koju političku partiju doveo u poziciju da se odrekne koalicije. Uvijek smo znali šta je interes Republike Srpske, sve političke partije, šta je interes ovog naroda i ponašali smo se u skladu s tim", rekao je Dodik.

Dodik je najavio da će SNSD u maju održati veliki politički skup sa promocijom i pripremom za izbore.

"Ti izbori podrazumijevaju zajedništvo na pozicijama individualnih kandidata, sa poslaničkim listama na izborima, ali već sada utvrđenu koaliciju koju ćemo ostvariti nakon izbora. To je nešto što daje sigurnost svima nama", rekao je Dodik.

"Na Kongres SP-a došao sam da podrži dugogodišnjeg političkog saveznika, saputnika Petra Đokića i SP i da im poželim sve najbolje u političkom radu, da još jednom potvrdimo naše partnerstvo i zajedništvo u godini u koji se očekuju opšti izbori ovde, kod nas, da promovišamo politike i platforme koje su prilagođene vremenu i potrebama Republike Srpske, našeg naroda i naših partija", rekao je Dodik.

On je rekao da SNSD, SP i Nedeljko Čubrilović, novi koalicionni partneri, u okviru vladajuće strukture u Republici Srpskoj daju nesumnjiv doprinos tome da se očuva identitet Republike Srpske u složenim okolnostima, koje su gotovo nemoguće za jedan stabilan, dugoročan politički rad.

"Mi smo pokazali da smo spremni da ne izgubimo karakter, da odbranimo Republiku i da opstanemo", naglasio je Dodik.

On je poželio uspješan rad Kongresu i delegatima, sve najbonje svim članovima SP, svim koalicionim partnerima, kao i lideru SPS-a Ivici Dačiću, prenosi Srna

