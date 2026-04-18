Jubilarni kongres Socijalističke partije pokazatelj snage i vrijednosti

Jubilarni Kongres SP-a potvrđuje snagu i vrijednost kao i sve što je ostvareno u prethodnom periodu, potvrdio je predsjednik ove partije.

Socijalistička partija je, kaže posvećena ključnim principa - Republici Srpskoj. Zaključeno je i da su odnosi Srbije i Srpske na zavidnom nivou.

„Mi ćemo kao partija i dalje nastaviti da promovišemo da radimo da utičemo da saradnja sa Srbijom bude uvijek sadržajna, da se podiže na viši nivo a ovo je prilika da zahvalimo za sve ono što smo zajedno postigli u prethodnim decenijama. Srbija je naš identitet", rekao je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Zato je i počasni gost Kongresa lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić koji je rekao da su SPS i SP sestrinske partije. Poručuje da je čak i razmišljao da budu jedna partija. Ostvarena je kaže saradnja na svim poljima.

„Želim da kažem da u budućnosti će odnos Republike Srbije prema Republici Srpskoj biti bratski, prijateljski i na najvećem mogućem nivou“, kaže Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije.

Vidljive su politike svih koalicionih partnera, a to su one koje se odnose na povezanost sa Srbijom jasan je lider SNSD-a. Kaže da ova koalicija ima najveću podršku u Srpskoj.

„Pobjeda je na strani ove koalicije, na današnji dan naša koalicija zajedno ima dvije trećine podrške u Republici Srpskoj. Ostajemo privrženi politici saradnje sa Srbijom smatramo da je to sasvim prirodno", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj traje decenijama, poruka je predsjednika DEMOS-a. Teško je, kaže održiva vlast koja nema socijalističku komponentu.

"Republiku Srpsku je otvorila ova koalicija i prije svega čovjek koji se na čelu koalicije nalazi gospodin Dodik", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a.

Karakter nikada neće biti izgubljen. A Srpska će braniti i odbraniti srpski narod uprkos svim napadima, poruka je koja je poslata sa Kongresa.