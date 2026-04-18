Dodik: Srpski narod neće nikada biti manjina u BiH

Izvor:
SRNA
Komentari:0
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da srpski narod nikada neće biti manjina u BiH i da srpski narod nikada niko neće poraziti jer želi slobodu.
- Naša borba za slobodu biće završena kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba, a ne da bi nekome drugome činili bilo kakvo zlo - rekao je Dodik u obraćanju na Kongresu Socijalističke partije /SP/ u Laktašima.
Dodik je istakao da Sarajevo nije njegov glavni grad, već Banjaluka i Beograd.
Prema njegovim riječima, srpski narod danas ima Republiku Srpsku, jer je kroz svoju istoriju naučio da tamo gdje nema srpske države nema ni slobode za srpski narod.
"Na Kosovu i Metohiji, kao i u FBiH nema slobode za srpski narod. Veliki su sebi htjeli da pribave jedan narod i jednu državu, a zašto je to samo Srbima zabranjeno", upitao je Dodik.
On je rekao da će se Republika Srpska razviti do 2030. godine, te da će u ovom periodu investirati više od 15 milijardi KM, ističući da je u ovoj godini započeto više od 4,5 milijarde KM investicija.
"Iduće sedmice krećemo u izgradnju auto-puta od Bijeljine do Brčkog", najavio je Dodik.
Lider SNSD-a je naveo da BiH može biti prihvaćena od Republike Srpske samo na osnovu slova dejtonskog Ustava, a ne sa njegovim tumačenjem.
"Ako žele imati zajedničku državu pravosuđe mora biti u nadležnosti Republike Srpske", istakao je Dodik.
Govoreći o odnosima Srpske i Srbije, Dodik je rekao da je koalicija Aleksandra Vučića i Ivice Dačića Srbiju preporodila, unaprijedila i učinila snažnom, ljepšom, infrastrukturno povezanom i privredno jačom.
On je istakao da je ponosan na prijateljstvo sa Dačićem, te da je zahvaljujući Dačiću očuvana ideja SPS-a u Srbiji i da Srbija vodi miroljubivu politiku, kao i Republika Srpska.
Dodik je rekao da je obradovan pobjedom Donalda Trampa u Americi i da Republika Srpska radi sa njegovim ljudima, kao i kontaktima i saradnjom Srpske sa Ruskom Federacijom i predsjednikom Vladimirom Putinom.
On je dodao da želi pobjedu Rusije u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, te da podržava američkog predsjednika Trampa u svemu onome što čini, kao i da želi sve najbolje jevrejskom narodu u Izraelu.
Republika Srpska
1 h4
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
15
42
15
42
15
39
15
24
15
17
Trenutno na programu