Dodik: Srpski narod neće nikada biti manjina u BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da srpski narod nikada neće biti manjina u BiH i da srpski narod nikada niko neće poraziti jer želi slobodu.

- Naša borba za slobodu biće završena kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba, a ne da bi nekome drugome činili bilo kakvo zlo - rekao je Dodik u obraćanju na Kongresu Socijalističke partije /SP/ u Laktašima.

Dodik je istakao da Sarajevo nije njegov glavni grad, već Banjaluka i Beograd.

Prema njegovim riječima, srpski narod danas ima Republiku Srpsku, jer je kroz svoju istoriju naučio da tamo gdje nema srpske države nema ni slobode za srpski narod.

"Na Kosovu i Metohiji, kao i u FBiH nema slobode za srpski narod. Veliki su sebi htjeli da pribave jedan narod i jednu državu, a zašto je to samo Srbima zabranjeno", upitao je Dodik.

On je rekao da će se Republika Srpska razviti do 2030. godine, te da će u ovom periodu investirati više od 15 milijardi KM, ističući da je u ovoj godini započeto više od 4,5 milijarde KM investicija.

"Iduće sedmice krećemo u izgradnju auto-puta od Bijeljine do Brčkog", najavio je Dodik.

Lider SNSD-a je naveo da BiH može biti prihvaćena od Republike Srpske samo na osnovu slova dejtonskog Ustava, a ne sa njegovim tumačenjem.

"Ako žele imati zajedničku državu pravosuđe mora biti u nadležnosti Republike Srpske", istakao je Dodik.

Govoreći o odnosima Srpske i Srbije, Dodik je rekao da je koalicija Aleksandra Vučića i Ivice Dačića Srbiju preporodila, unaprijedila i učinila snažnom, ljepšom, infrastrukturno povezanom i privredno jačom.

On je istakao da je ponosan na prijateljstvo sa Dačićem, te da je zahvaljujući Dačiću očuvana ideja SPS-a u Srbiji i da Srbija vodi miroljubivu politiku, kao i Republika Srpska.

Dodik je rekao da je obradovan pobjedom Donalda Trampa u Americi i da Republika Srpska radi sa njegovim ljudima, kao i kontaktima i saradnjom Srpske sa Ruskom Federacijom i predsjednikom Vladimirom Putinom.

On je dodao da želi pobjedu Rusije u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, te da podržava američkog predsjednika Trampa u svemu onome što čini, kao i da želi sve najbolje jevrejskom narodu u Izraelu.