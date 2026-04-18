Nevjerovatan prizor: Snimljen "ples" poskoka

Lokalni pastiri iz Tomislavgrada vidjeli su i snimili "ples" poskoka. Kako je objavio Tomislavcity, neobičan prizor ugledali su dok su čuvali svoja stada na obroncima iznad Duvanjskog polja između Eminova Sela i Mokronoga.
Iako ovaj prizor mnogima izgleda zastrašujuće, riječ je o fascinantnom prirodnom fenomenu. Često se misli da je riječ o ljubavnom plesu mužjaka i ženke, u svijetu zmija ovo je zapravo borba mužjaka za prevlast i naklonost ženke.
Bez obzira znali to ili ne, jedan od pastira u videu izgovara sočnu psovku: "J.... on sebi ..... ko ga ja ikad više dođem 'vamo. Gledaj, gledaj jadan!".
Podsjetimo, početkom aprila "ples" poskoka snimljen je na Velebitu u Hrvatskoj te u zaseoku Varvodići kod Trilja.
Inače, poskoci su poznati kao jedne od najopasnijih zmija u ovom dijelu Evrope, ali su istovremeno i izuzetno zanimljivi predatori.
Posebno je zanimljiv njihov način lova, često se penju na stabla gdje čekaju svoj plijen.
S dolaskom toplijih dana raste i aktivnost zmija, kao i ljudi koji se odlučuju na boravak u prirodi.
