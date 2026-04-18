Logo
Large banner

U Gradišci otkrivena statua Nikoli Tesli

Autor:

ATV
18.04.2026 14:19

Komentari:

0
Statua
Foto: RTRS

U Gradišci je postavljena statua Nikole Tesle. Time je ovaj grad postao 33. u svijetu koji ima bistu jednog od najvećih naučnika svih vremena.

Statua je simbolično postavljena na lokaciji gdje je prije više od jednog vijeka proradila prva termoelektrana u Gradišci. Proizvodila je električnu energiju dovoljnu za osvjetljenje varoši i tadašnjih banskih institucija. Na taj način spojena je bogata tehnička prošlost grada sa nasljeđem čovjeka koji je svojim izumima zadužio cijeli svijet.

Statua je prvobitno trebalo da bude postavljena u Hrvatskoj, ali je na kraju svoje mjesto pronašla u Gradišci.

"Nikola Tesla je naš čovjek, naše gore list, i ovaj položaj štapa je simboličan i rećiću vam kako je došlo do toga. Ovaj kip je trebao biti u njegovom rodnom Smiljanu, nažalost ljudi iz Hrvatske nisu to dozvolili i onda se rodila ideja zahvaljujući Miloradu Arlovu da to postavimo ovdje", rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

Gradišci je statuu darovala Teslina fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država, a autor djela je akademski vajar Bojan Mikulić iz Banjaluke.

Postavljanjem statue Nikola Tesla, Gradiška je još jednom potvrdila svoje mjesto na mapi gradova koji njeguju nauku, istoriju i kulturu sjećanja. Ovaj simbolični čin podsjeća na značaj inovacija i znanja, ali i obavezu da se takve vrijednosti prenose na buduće generacije, prenosi RTRS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Tesla

statua

Gradiška

Zoran Adžić

najveći naučnik

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner