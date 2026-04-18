Uspostavljena direktna linija Sarajevo - Pariz: Letovi od 125 KM

18.04.2026 08:59

Авион на писти на аеродрому у Сарајеву
Foto: Aerodrom Sarajevo

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo (MAS) svečano je obilježeno uspostavljanje nove direktne aviolinije između pariškog aerodroma Orly i Sarajeva.

"Pariz i Sarajevo nikada nisu bili bliže", objavio je Aerodrom Sarajevo.

Naime, "Transavia France", dio "Air France-KLM" grupacije, svečano je otvorila novu direktnu liniju između Pariz Orlija i Sarajeva čime BiH po prvi put dobija direktnu konekciju s ovom avio-kompanijom.

"Dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, putnici sada mogu letjeti između ova dva olimpijska grada već od 64 evra (oko 125 KM) u jednom smjeru. Ova linija nije samo nova ruta, ona je most. Most između dijaspore, turizma i poslovnih prilika. Između Francuske i BiH", navodi se u saopštenju.

Aerodrom Sarajevo

Avio linija Sarajevo Pariz

Pariz

Sarajevo

avion

Pročitajte više

Авион, лет

Svijet

Aerodromi širom Evrope u problemu: Ostaju bez osnovnog sredstva

1 sedm

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Rat se širi: Raketni udari, pogođene fabrike i aerodromi

2 sedm

0
Аеродром Меминген

Svijet

Drama na aerodromu zbog putnika koji je krenuo za Banjaluku

3 sedm

0
Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

Svijet

Detalji nesreće na aerodromu: Pilot i kopilot podlegli povredama

3 sedm

0

Više iz rubrike

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Iz FZO Srpske upozorenje: Skoro 10.000 penzionera od 1. maja ostaje bez osiguranja

3 h

3
Најљепше вијести из породилишта: Српска богатија за 25 беба

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: Srpska bogatija za 25 beba

4 h

0
Ограничења у саобраћају због комеморативног скупа у Доњој Градини

Društvo

Ograničenja u saobraćaju zbog komemorativnog skupa u Donjoj Gradini

4 h

0
Данас сунчано и топло

Društvo

Danas sunčano i toplo

4 h

0

Dačić i Karan: Veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste

Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

Preminuo legendarni Oskar Šmit, najbolji strijelac u istoriji košarke

