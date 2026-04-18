Uspostavljena direktna linija Sarajevo - Pariz: Letovi od 125 KM

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo (MAS) svečano je obilježeno uspostavljanje nove direktne aviolinije između pariškog aerodroma Orly i Sarajeva.
"Pariz i Sarajevo nikada nisu bili bliže", objavio je Aerodrom Sarajevo.
Naime, "Transavia France", dio "Air France-KLM" grupacije, svečano je otvorila novu direktnu liniju između Pariz Orlija i Sarajeva čime BiH po prvi put dobija direktnu konekciju s ovom avio-kompanijom.
"Dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, putnici sada mogu letjeti između ova dva olimpijska grada već od 64 evra (oko 125 KM) u jednom smjeru. Ova linija nije samo nova ruta, ona je most. Most između dijaspore, turizma i poslovnih prilika. Između Francuske i BiH", navodi se u saopštenju.
