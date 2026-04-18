Logo
Large banner

Najljepše vijesti iz porodilišta: Srpska bogatija za 25 beba

Autor:

ATV
18.04.2026 08:18

Komentari:

0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 10 d‌jevojčica i 15 d‌ječaka.

U Banjaluci je rođeno 13 beba, u Bijeljini tri, u Foči dvije, Zvorniku, Doboju i Gradišci po dvije, a u Prijedoru jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.

Šest d‌jevojčica i sedam d‌ječaka rođeno je u Banjaluci, u Bijeljini jedna d‌jevojčica i dva d‌ječaka, u Foči dvije d‌jevojčice, u Doboju po jedna d‌jevojčica i d‌ječak, u Gradišci i Zvorniku po dva d‌ječaka, a u Prijedoru jedan d‌ječak.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

porodilište

rođenje

Banjaluka

Foča

Zvornik

Doboj

Gradiška

Prijedor

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner