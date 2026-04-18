Dnevni horoskop: Šta vam poručuju zvijezde?

Pročitajte šta nam zvijezde savjetuju vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas biste mogli ući u direktan konflikt oko nečega što vam d‌jeluje očigledno, ali druga strana neće popuštati. Ako ne pokušavate da "pobijedite", već da završite posao, doći ćete do rješenja.

Ljubav: Reakcije partnera mogu biti jake "jedna rečenica može pokrenuti raspravu". Slobodni mogu dobiti poruku koja odmah ima intenzivan ton, ali i dozu napetosti.

Zdravlje: Napetost.

Bik

Posao: Neko može pokušati da vas ubrza ili promijeni plan, ali vi najbolje radite kada držite svoj ritam. Ako ostanete dosljedni, završavate sve bez greške.

Ljubav: Dan će proteći mirnije, ali sa osjećajem distance. Bez konkretnih dešavanja za slobodne.

Zdravlje: Prijaće vam povlačenje i tišina.

Blizanci

Posao: Danas biste mogli reći nešto direktno što može pokrenuti reakciju kod drugih. Ako ublažite ton, iz konflikta može doći i do rješenja.

Ljubav: Slobodni mogu ući u neko dopisivanje koje odmah postaje intenzivno.

Zdravlje: Mentalna napetost.

Rak

Posao: Moguće je da budete pod pritiskom tuđih očekivanja. Ako ne preuzimate sve na sebe, lakše ćete izaći iz te situacije. Ljubav: Partner može reagovati jače nego inače, ne shvatajte sve lično. Zdravlje: Osjetljivost na stres.

Lav

Posao: Dan traži prilagođavanje "ako pokušate da radite sve po svom, naići ćete na blokadu".

Ljubav: Moguć susret kroz izlazak ili druženje, ali uz pomiješane signale. Možete upoznati nekoga ko ostavlja jak utisak, ali nije jednostavan.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

D‌jevica

Posao: Vraćaćete se na nešto što nije završeno kako treba. Danas to možete riješiti, ali uz dodatni napor.

Ljubav: Moguće je da tražite jasnoću, ali dobijate nejasan odgovor "bolje je sačekati nego forsirati".

Zdravlje: Napetost.

Vaga

Posao: Danas biste mogli biti u situaciji gd‌je morate jasno zauzeti stranu. Ako pokušate da balansirate, samo produžavate problem.

Ljubav: Razgovor može ići u pravcu razjašnjenja odnosa. Slobodni mogu dobiti poruku od nekoga ko želi kontakt, ali uz zadršku.

Zdravlje: Umor i pad energije.

Škorpija

Posao: Pritisak vas tjera da završite nešto što ste odlagali. Ako izdržite tempo, doći ćete do konkretnog rezultata.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili obaveze, uz momentalnu hemiju.

Zdravlje: Promjenljiva energija.

Strijelac

Posao: Plan se mijenja u hodu, ali vi brzo reagujete i prilagođavate se. To vam donosi prednost.

Ljubav: Slobodni mogu upoznati nekoga kroz izlazak, u širem krugu ljudi.

Zdravlje: Promjenljiv ritam.

Jarac

Posao: Dan traži disciplinu "nešto neće ići lako, ali ćete uz vašu čuvenu upornost sve završiti".

Ljubav: Ozbiljan razgovor možete imati sa partnerom, i bez mnogo emocija. Bez konkretnih dešavanja za slobodne.

Zdravlje: Potreban vam je odmor.

Vodolija

Posao: Moguće je da kroz razgovor dođete do rješenja koje mijenja tok situacije. Ako reagujete brzo, imaćete prednost.

Ljubav: Komunikacija može biti direktna i zanimljiva. Slobodni mogu dobiti poruku koja brzo prelazi u konkretan predlog za viđanje.

Zdravlje: Pojačana mentalna aktivnost.

Ribe

Posao: Neka situacija d‌jeluje jasno, ali krije detalj koji morate provjeriti. Ako ne žurite, izbjegavate grešku.

Ljubav: Mirniji dan očekuje one zauzete Ribe, ali sa osjećajem distance. Bez konkretnih dešavanja za slobodne.

Zdravlje: Potreban vam je mir.

(Aloonline)