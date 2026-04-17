Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

Loto rezultati 31. kola, koje je izvučeno 17. aprila 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 2, 4, 12, 16, 23, 38, 39. Nije bilo srećnog dobitnika.

Loto 7/39 rezultati, 31. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi:

2, 4, 12, 16, 23, 38, 39.

Loto plus rezultati, 31. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.450.000 KM izvučeni su brojevi:

19, 25, 11, 1, 15, 14, 4

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 31. kolo

Džoker igra u 31. kolu iznosila je 560.000 KM, izvučeni su brojevi:

3 1 0 2 9 8

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.