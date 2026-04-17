Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

Komentari:0
Loto rezultati 31. kola, koje je izvučeno 17. aprila 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 2, 4, 12, 16, 23, 38, 39. Nije bilo srećnog dobitnika.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi:
2, 4, 12, 16, 23, 38, 39.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.450.000 KM izvučeni su brojevi:
19, 25, 11, 1, 15, 14, 4
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 31. kolu iznosila je 560.000 KM, izvučeni su brojevi:
3 1 0 2 9 8
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Društvo
51 min0
Društvo
1 h0
Društvo
5 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Trenutno na programu