Rafting avantura na Tari uz potpunu pokrivenost 4G m:tel mrežom

17.04.2026 12:14

Околина Фоче. Ријека Тара окупана сунцем, окружена брдима и шумом током прољећног дана.
Boravak u prirodi i adrenalinska avantura na rijeci Tari sada imaju još bolju podršku.

Naime, na području rafting centra kod Foče, jedne od najatraktivnijih turističkih lokacija u regionu, postavljena je nova 4G bazna stanica koja značajno jača kapacitet m:tel mobilne mreže.

"Posjetioci koji uživaju u raftingu, kampovanju i prirodnim ljepotama kanjona rijeke Tare sada mogu bez prekida dijeliti svoje utiske, koristiti navigaciju, ostati u kontaktu s porodicom i prijateljima ili jednostavno imati pouzdanu konekciju u svakom trenutku", naveli su u saopštenju.

Stabilna digitalna podrška posebno dolazi do izražaja tokom turističke sezone, kada ovo područje bilježi veliki broj domaćih i stranih gostiju, omogućavajući kvalitetno korisničko iskustvo i dodatno uživanje u svakom trenutku.

Ovim unapređenjem kapaciteta mreže, kompanija m:tel nastavlja kontinuirana ulaganja u razvoj infrastrukture širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da korisnicima obezbijedi pouzdanu i dostupnu komunikaciju, kako u urbanim zonama, tako i u srcu prirode.

