Vode Srpske: Nije data saglasnost za sječu stabala uz Vrbas, odgovornost na Gradu Banjaluka

Iz Voda Srpske saopšteno je da ova javna ustanova nije dala saglasnost za sječu stabala uz rijeku Vrbas u Banjaluci, te da je isključiva odgovornost za uništavanje biodiverziteta na tom području na Gradu i licima koja su sjekla drveće.

U saopštenju iz ove ustanove se navodi da je, u slučajevima kada se pravna ili fizička lica obrate sa zahtjevom za uređenje obale vodotokova, praksa da se daje saglasnost za uklanjanje niskog rastinja i šiblja, ali uz obavezno zadržavanje visokog rastinja koje vrši prirodnu stabilizaciju obale.

"Stoga, za uništavanje biodiverziteta rijeke Vrbas u Banjaluci isključivo su odgovorni Grad Banjaluka, kao investitor i lica koja su direktno izvršila sječu stabala", poručili su iz Voda Srpske, povodom tvrdnje gradonačelnika Draška Stanivukovića da je postojala saglasnost ove ustanove.

Podsjećaju da je u rješenjima o vodnoj saglasnosti od 14. oktobra 2025. godine za uređenje obale rijeke Vrbas na lokaciji od Švedske plaže do Banje Vrućice i od 17. novembra 2025. godine za izgradnju šetališta i obaloutvrde sa vodocrpilištem na dionici od Gradskog mosta do mosta "KAB", koja su izdata Gradu Banjaluka kao investitoru, izričito navedeno da radovi ne smiju dovesti do narušavanja postojećeg biodiverziteta.

"U navedenim rješenjima nigdje se ne navodi saglasnost za `određene intervencije na zelenilu` niti za uklanjanje rastinja ili sječu stabala, "ističe se u saopštenju.

Stanivuković je ranije rekao da su stabla na obali Vrbasa u okviru uređenja rive "posječena greškom", kao i da postoje sve neophodne saglasnosti za uređenje obale i da će radovi biti nastavljeni planiranom dinamikom.

"Prema do sada utvrđenim činjenicama, uklonjeno je 20 stabala, uključujući jednu vrbu – simbol grada i rijeke po kojoj nosi ime, kao i nekoliko topola, te dio šiblja koje projekat tretira", saopšteno je iz Gradske uprave.

Centar za životnu sredinu objavio je video iz Banjaluke koji prikazuje da je posječeno više od 25 stabala uz Vrbas.

"Pitamo grad Banjaluku ko je i zašto posjekao oko 25 stabala i to pretežno vrba koje su ukras ove rijeke i bitan dio njenog eko-sistema? ️Da li je ovo takozvano uređenje obale, da li se stabla sijeku da bi im se korijenje zabetoniralo? Zašto se ubijaju zdrave vrbe, simbol Banjaluka?!", naveli su iz ovog centra.