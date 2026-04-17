Stručnjaci na mjestu "ekocida": Prijave su podnesene, tražimo krivičnu odgovornost

Već su podnesene prijave, tražimo utvrđivanje krivične odgovornosti, poručili su predstavnici Centra za životnu sredinu na konferenciji za medije koju su održali na obali Vrbasa u banjalučkom naselju Obilićevo gd‌je je prije nekoliko posječeno 25 do 30 stabala.

Iz Centra navode da je riječ o kontinuitetu problema na Vrbasu, posebno u urbanom dijelu i području Srpskih toplica, gd‌je se, kako tvrde, već duže vrijeme izvode radovi bez dovoljno transparentnosti.

Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu rekao je da su se obratili javnosti zbog velikog broja reakcija građana.

"Građani su uznemireni zbog uništavanja vegetacije i dali su nam vjetar u leđa da se obratimo. Ovo je samo jedna od epizoda uništavanja korita Vrbasa", rekao je Kalaba, prenosi BL portal.

On ističe da su već pokrenuli konkretne korake.

Banja Luka Mladi zasadili šest vrba uz Vrbas: Nakon sječe 25 stabala traži se odgovornost

"Podnijeli smo više žalbi i krivičnih prijava za radove koji se odvijaju na Vrbasu, posebno u području Šehera. Ne tražimo smjene, već krivičnu odgovornost", poručio je on.

Odluke bez javne rasprave i procijenih posljedica

Profesor na AGGF-u Igor Kuvač naglasio je da Vrbas predstavlja ključnu vrijednost Banjaluke.

"Rijeka nije samo vodena površina, već cijeli ekosistem koji čini identitet ovog grada. Ovakve odluke moraju uključivati stručnu i javnu raspravu", rekao je Kuvač.

Dodaje da je problem i način donošenja odluka.

"Nevjerovatno je da u 2026. godini govorimo o ovome, bez uključivanja građana u procese koji direktno utiču na prostor", naveo je on.

Dodao je da je današnje obraćanje pokušaj da se izvrši pritisak javnosti na donosioce odluka.

"Ovo obraćanje je jedan vid inicijative pritiska javnosti na donosioce odluka u vezi sa ovim pitanjem. Pozivamo Gradsku upravu da se projekat vrati struci, jer jedino tako možemo doći do pravog rješenja", rekao je Kuvač.

Profesorica Svjetlana Lolić, rukovodilac Katedre za mikrobiologiju ma PMF-u upozorava na konkretne posljedice po prirodu.

"Stabla uz Vrbas sprečavaju eroziju i mogu upiti između 300 i 500 litara vode dnevno. Njihovo uklanjanje direktno utiče na ekosistem i žive organizme", rekla je ona.

Ističe da nije protiv razvoja, ali da on mora biti zakonit i transparentan.

"Nisam protiv izgradnje šetališta, ali to mora biti u skladu sa procedurama. Mora postojati odgovornost", poručila je Lolićeva.