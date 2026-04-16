Koji su svakodnevni problemi taksista?

Gužve, TA tablice, manjak stajališta i njihova zloupotreba, bolovanja, noćne smjene, ali i poskupljenje goriva – sve su to problemi sa kojima se taksisti u Banjaluci svakodnevno suočavaju.

Odbijanje vožnji, kažu, nije stvar izbora, već posljedica saobraćajnog kolapsa u pojedinim dijelovima grada. Najkritičniji periodi su ujutru od 7 do 9 i poslije podne od 15 do 17 časova, kada više vremena provedu stojeći nego u vožnji.

"Blokirano je sve kad uzmete ulicu Živojina Mišića, Venecija most ili Gradski most tu jednostavno da prođeš i odradiš vožnju u tim kriznim periodima, to treba i po pola sata a za pola sata u noćnoj smjeni odradim dvije tri vožnje jer nema gužve", rekao je Bojan Mirnić, ''Mobil'' taksi Banjaluka.

Dodatni problem prave i TA tablice, posebno na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Ograničenja su stroga, a kazne visoke – od 250 do 300 evra.

"Možemo preći samo sa članovima porodice istog prezimena, čak i ako vozim nekog od člana porodice, npr. tetku koja nije istog prezimena imam problem, ne daju nam da pređemo ili nas puste da uđemo pa nam naplate kaznu tako da to su jedan od većih problema", kaže Mirnić.

Saobraćajna infrastruktura i organizacija u gradu, smatraju taksisti, dodatno pogoršavaju situaciju. Posebno ukazuju na zloupotrebu saobraćajnih traka i nepropisno parkiranje.

"Apelujem da se smanje korištenje traka bar ove dvije trake što imamo u gradu autobus i taksi i sami autobusi moraju da voze srednjom trakom prave gužvu zato što imate u Prvog krajiškog korpusa non-stop parkirana vozila ispred hemijske čistionice, ispred kafića, sad ću na minut", rekao je Dalibor Vrhovac, ''Mobil'' taksi Banjaluka.

Problem predstavljaju i taksi stajališta, koja su često zauzeta vozilima građana. Iako su jasno označena, mnogi ih, kažu taksisti, ignorišu. Potrebno je otvaranje novih posebno u blizini tržnog centara i UKC-a. Da li je u Banjaluci zaista previše taksista ili je problem u organizaciji, trebalo bi da pokaže studija koja je u izradi. U Udruženju kažu da ih je dovoljno.

"Parking servisi i taksi služba moraju da nose sa taksi stajališta mnogi građani ne znaju da se taksi stajališta kad se odvoze vozilo 200 KM da je duplo skuplje .Građani parkiraju ne gledaju da je to stajalište čak i ako stojimo oni se naguraju i stanu a pogotovo vikendom što prelazi u drskost i bezobrazluk gdje staje na nečije radno mjesto", rekao je Dragan Purišić, predsjednik Udruženja taksista Banjaluka.

Do tada, taksisti apeluju na nadležne da reaguju, ali i na građane da poštuju propise. Jer, kažu, bez reda u saobraćaju – nema ni efikasnog prevoza.