Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

Izvor:

SRNA

15.04.2026 19:57

Милорад Додик
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je Savo Minić čovjek na koga u ovoj stranci računaju u budućnosti, a da gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković želi da se kandiduje na predstojećim opštima izborima jer bježi iz grada u kojem je sve upropastio i koji sada duguje 56 miliona KM.

Dodik je istakao da je Stanivuković danas najbolji protivkandidat i da u SNSD-u nemaju nikakav problem u vezi sa tim.

"Njihova stvar je koga će predložiti. Mi ćemo imati naše prijedloge. Naši prijedlozi će biti oni koji pobjeđuju, naši prijedlozi su oni koji su uvijek pobjeđivali. Nemamo nijedan razlog da razmišljamo ko je s druge strane", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.

Napomenuo je da je Stanivuković imao priliku da vodi Banjaluku, ali je srozao njen standard.

"On je jedan obični pozer i parader, lažov koji stalno iznosi neistine. On je običan neradnik, krši zakone, predvodnik jedne organizovane bande u vidu Gradske uprave koja je kršila zakone u pogledu trošenja budžetskih sredstava", rekao je Dodik.

On je dodao da želi da Banjaluka bude sređen, a ne zapušten grad jer tu dolaze gosti, te je pomenuo nedavnu posjetu sina američkog predsjednika Donalda Trampa Juniora.

Istakao je da je SNSD nezamjenjiv, a da Stanivuković nije uspio da sačuva ni političku partiju koja je ga iznjedrila.

Dodik je pomenuo i dešavanja oko kandidatura u opoziciji, pa naveo kako se u sve uključuju njemačka i britanska ambasada, lome, kako kaže, jadnog Nebojšu Vukanovića.

"Taj Vukanović neće Stanivukovića. Ovi kažu moraš uzeti Stanivukovića. Ljudi moji, ovoj narod treba da otvori oči. Posvađana politička nedonoščad", ocijenio je Dodik.

Podsjetio je da Republika Srpska ima stabilan budžet, dok je kada je riječ o Banjaluci gradonačelnik tamo sve upropastio, a mnogi projekti su bili nezakoniti.

Dodik je ukazao da je Stanivuković gradio neke parkove, kvazi jezera i ostao ljudima dužan, Niskogradnji iz Laktaša 800.000 ili milion KM.

"Kad ljudi dođu da naplaćuju obaveze, onda traži ponovo da mu se plati reket. I to ne mali reket. To ljudi govore. Ako hoćete da prođe regulacioni plan, morate da platite njihovim ljudima da se uvrsti na dnevni red. Ako ne platite, nećete moći da imate taj regulacioni plan", rekao je Dodik.

On je dodao da SNSD želi razvoj Banjaluke, da ona ne stoji već da ide dalje, pokaže se u pravom svjetlu, da može da bude reprezentativna, a sada vrvi u sveću, dok se u ljetnim mesecima trava ne kosi.

Što je se tiče premijera Minića, Dodik je rekao da on odlično radi svoj posao, da je Vlada pod njegovom upravom uradila fenomenalne stvari u ovim teškim okolnostima noseći se sa izazovima.

"Savo Minić je premijer koji ima moje puno poverenje, vjerujem i predsjednika Republike Siniše Karana i SNSD-a. Minić je čovjek na koga mi računamo u budućnosti", rekao je Dodik.

