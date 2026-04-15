Saobraćajna revolucija u Banjaluci? "To je samo pompezno najavljena izgradnja kružne raskrsnice"

15.04.2026 17:45

Saobraćajna revolucija u Banjaluci je samo pompezno najavljena izgradnja jedne raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, izmjenom režima saobraćaja, kretanja vozila u samom centru grada, rekao je za ATV Nikola Ćopić saobraćajni vještak.

"Saobraćajna revolucija je samo pompezno najavljena izgradnja jedne raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja izmjenom režima saobraćaja, kretanja vozila u samom centru grada Banjaluka. Bez rješenja bitnih infrastrukturnih projekata, most u Docu i obilaznice oko Banjaluke, mišljenja sam da su sve ove mjere isključivo kozmetičkog tipa i da apsolutno neće dovesti do rasterećenja saobraćaja", kaže Ćopić.

Sve već broja stambenih jedinica i vozila koji se nalazi na teritoriji grada Banjaluka, svakodnevni saobraćaj čini nemogućim. Potrebno je pronaći rješenje u stvaranju novih poprečnih veza i rasterećenje saobraćaja, pojašnjava Ćopić.

"Prvo čime se treba pozabaviti i šta bi bila saobraćajna revolucija, koliko god taj pojam iskrivljen bio, mišljenja sam da je to horizontalna saobraćajna signalizacija. Širom grada linije su jedva vidljive, pješači prelazi su nevidljivi, horizontalna signalizacija je obrisana što svakako stvara dodati rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda prilikom naleta vozila na pješaka. To je ono što se mora sanirati u što skorije vrijeme",kaže Ćopić.

Posebnu pažnju treba obratiti na zonu škola gdje bi ograničenje brzine trebalo biti 30km/h, sa jasno vidljivom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom", dodaje saobraćajni vještak.

On kaže da se u Banjaluci dogodi skoro polovina svih saobraćajnih nezgoda koje se dogode u Republici Srpskoj.

"Iz godine u godinu u Banjaluci se dogodi više od četiri i po hiljade saobraćajnih nezgoda, što je skoro polovina svih saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj", rekao je Ćopić.

"U koliko niste u mogućnosti da vidite pješački prelaz ili saobraćajni znak, svakako da raste rizik od toga da ćete učestvovati u saobraćajnoj nezgodi. Ne želimo ni da razmišljamo o tome kakve su to posljedice kada dođe do kontakta između vozila i djece", rekao je Ćopić.

Prema njegovim riječima, činjenica da se godišnje dogodi preko 10.000 saobraćajnih nezgoda kao i da se preko 20.000 vozača na putevima u Republici Srpskoj isključi iz saobraćaja zbog vožnje u alkoholisanom stanju govori o jednoj opštoj saobraćajnoj nekulturi.

